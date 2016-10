Punset deja la dirección de Ciudadanos tras la polémica con la Senyera

Valencia. Carolina Punset, la exportavoz parlamentaria de Ciudadanos en la Comunitat, dimitió ayer del comité ejecutivo de la formación tras la polémica con la Senyera y entre duras críticas a la ejecutiva nacional y a la cúpula regional. La dirigente mantiene su asiento en el Parlamento Europeo pero renuncia a sus cometidos en el partido como responsable de medio ambiente y territorio, un puesto en el órgano nacional más importante del partido.

La dimisión se produce pocos días después de que Punset calificara en redes sociales a la Senyera como «un trozo de tela». Justo cuando este año la bandera fue llevada en la procesión cívica del 9 de octubre por Fernando Giner, portavoz del partido naranja en la Comunitat y concejal en el Ayuntamiento de Valencia. Tanto la dirección regional encabezada por Giner, como la nacional no tardaron en desautorizar a la eurodiputada al desmarcar al partido de sus declaraciones.

Carolina Punset aseguró ayer que su labor dentro de Ciudadanos se ha vuelto «estéril», ya que no sólo ha dejado de sentirse identificada con las estrategias a nivel nacional sino que también ha sido incapaz de aunar suficientes apoyos para un cambio de postura. También subrayó que la segunda razón que le ha llevado a dejar el cargo tiene que ver con «mantener la coherencia con los principios fundacionales de Ciudadanos». Unos principios identificados con la tradición ilustrada, los valores laicos, sociales y progresistas, entre los que destacó la desarticulación de cualquier tipo de nacionalismo, incluyendo el regionalismo no independentista. La eurodiputada entiende que en la Comunitat no se han llevado a cabo estas tesis.

Pese a dejar su puesto en el comité ejecutivo la eurodiputada no abandonará la organización. Punset cree que es inevitable que en una formación política existan «diversas opiniones» y que eso no es motivo suficiente para abandonar. Por ello mantendrá su asiento en Europa para defender «los valores que en su origen me llevaron a unirme a este proyecto». A pesar de las críticas, la dirigente defendió que a España le hace falta un partido reformista y transversal como Ciudadanos, que luche contra «el sectarismo de izquierdas y de derechas» y contra «el nacionalismo».

Crisis en Ciudadanos

Esta dimisión supone una de las primeras crisis del partido naranja. El comité ejecutivo de la formación se reunió ayer por la mañana para tratar diferentes temas de política nacional y proponer al economista Luis Garicano como vicepresidente del grupo liberal europeo (ALDE), en el que se integra el partido desde el año pasado. Fuentes del partido confirman que en esta reunión, a la que acudió Punset, no se trató el tema entre los puntos del día pero sí se lo comentó en los pasillos a Albert Rivera, líder de la organización.

Por la tarde se formalizó la renuncia y la única reacción oficial del partido vino de Madrid, mientras que las máximas autoridades del partido en la Comunitat evitaron pronunciarse para no visibilizar la división interna. Matías Alonso, secretario de organización de Ciudadanos, fue el encargado de trasladar la posición oficial de la formación. En un comunicado Alonso certificó la marcha de Punset, al mismo tiempo que confirmó su continuidad en el Parlamento Europeo. El secretario de organización del partido también aseguró que algunas de las posturas de la eurodiputada han chocado con «el sentir mayoritario de los afiliados de Ciudadanos» en la región, entre los que destacó la utilización de símbolos oficiales o los idiomas cooficiales como puntos de conflicto. Además del escándalo de la Senyera, Punset también protagonizó en el parlamento valenciano una polémica respecto al uso del valenciano, cuando calificó a los que hablaban la lengua de aldeanos.

Uno de las cabezas visibles del partido naranja de la Comunitat, Alexis Marí, prefirió no pronunciarse respecto a la dimisión. El portavoz de la formación en Les Corts es también la actual pareja sentimental de Carolina Punset y se le sitúa en el sector más progresista de la formación, que desde el primer momento ha optado por guardar silencio. El otra alma del partido, encabezado principalmente por exdirigentes del Partido Popular como Emilio Argüeso, han sido más críticos respecto a las opiniones de Punset y, pese a que ayer no quisieron hacer declaraciones, siempre han visto con reticenciaa los comentarios de la eurodiputada.