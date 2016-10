Compromís quiere quitar el nombre del Rey al Museo Príncipe Felipe

valencia. El grupo parlamentario de Compromís en Les Corts insta al Consell a través de una Proposición No de Ley (PNL) impulsada por las diputadas Isaura Navarro y Maria Josep Ortega, y firmada también por el síndic de la formación, Fran Ferri, a que se valore «la oportunidad de cambiar el nombre del museo 'Príncipe Felipe' por el de una mujer destacada en el mundo de la ciencia y la tecnología.

La iniciativa está fechada el pasado 6 de octubre y la reclamación de eliminar de la nomenclatura al actual Rey se incluye en el tercer punto de una propuesta de resolución en la que se protesta porque en la exposición 'Perfiles de la Ciencia' y en el 'Paseo de los Científicos', instalados en el museo diseñado por Calatrava en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, la presencia de figuras femeninas relevantes es escasa. Debido a esa invisibilidad de las mujeres, también se insta al Consell a que solicite «a las personas responsables de la exposición» que se incluya una representación de las mujeres científicas más trascendentales en la historia de la ciencia y la tecnología».

Igualmente, los nacionalistas consideran necesario que se tomen «las medidas necesarias para evitar que se vuelvan a producir este tipo de exposiciones en las cuales la aportación de las mujeres siga invisibilizada, así como promover la igualdad de género en las exposiciones que se celebren en nuestro territorio».

El Museo de las Ciencias Príncipe Felipe, obra del arquitecto valenciano Santiago Calatrava, se inauguró el 13 de noviembre de 2000. No es el primer recinto cultural cuyo nombre desagrada a los integrantes de los partidos que sostienen al Consell. Igualmente, el San Pío V se ha rebautizado y oficiosamente ya se le conoce como el Museo de Bellas Artes de Valencia. La pinacoteca, en cualquier caso, no ha sido renombrada para homenajear a una santa, aunque no es descartable. Quedan tres años de Legislatura y el Registro de Les Corts abre de lunes a viernes.

En el caso de la PNL firmada por Navarro, Ortega y Ferri, se indica que «resulta alarmante que se considere por parte de la dirección de la exposición» ubicada en la Ciudad de las Artes y las Ciencias «que únicamente ha habido una mujer que haya hecho una aportación trascendental en la historia de la ciencia y la tecnología», de tal modo que la selección realizada «deja caer en el olvida a muchísimas mujeres» y su aportación a la ciencia. Compromís resalta que de los 42 científicos seleccionados únicamente aparece una mujer, Marie Curie, y se recuerda el trabajo científico de Irène Joliot-Curie, Hipatia de Alejandría, Merit Ptah o Nur Mahal, entre otras.