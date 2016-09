Alfonso Rus se disputaba las comisiones con el Consell, según la UCO

En otro momento, el exgerente de Imelsa y Caturla vuelven a hacer referencia a esa pugna entre la Generalitat y el PP provincial. Y el responsable de Ciegsa propone que Rus y Gerardo Camps hablen primero: «A menos que Alfonso me diga 'tú haces lo que yo digo y aunque te hostien haces lo que yo digo', a ver si me entiendes porque entonces a mi no van a hostiar».

A Picassent

Por su parte, el exconseller de Educación y actual vicepresidente de Les Corts, Alejandro Font de Mora, «habría dado instrucciones a Alejandro Bañares indicándole la empresa que tenía que resultar adjudicataria de una obra adjudicada por Ciegsa». Caram amb el forense... desmenbrant el cadàver de l'educació pública... Corruptes i lladres. No teniu perdó. Els nostres fills amb escoles estil "Ruanda" i vosaltres omplint-se les butxaques. Això sí tots molt catòlics...

I els xiquets en barracons,que poca vergonya

Aixo sembla Juego de Tronos....i no s´acava mai

la guardia sivil tame plena de rochos, no se aon anirem a parar

yonki del dinero a meditar al convento por trincar pasta. hace falta ser mal nacido para intentar meter a gente en el lio sin saber si trincaba pasta como tu o no trincaba pasta .no tienes ya bastantes corruptos que intentas pringar a mas gente sin saber

Has llegit que en el titolar fica "según la UCO" i no "según Benavent"?

Ho dic per que "según la UCO" significa que és la policia la que, després de la declaració de este personatge, i de LES AVERIGUACIONS OPORTUNES QUE HAURAN FET, hauran arrivat a eixa conclusió.



has llegit que atres ariculs el yonky dels dines nomena a gent que no sap si se quedaben dines .si no sap una cosa no lo nomenes y no digues nons si no saps si es o no es .yonky lladre al convent . ara va de bona gent cuant furtaba dines no sen recordaba de ningu

Vaja, Pyty, que no et preocupa el que ja està confirmat que és gravíssim, sino detalls, que no es que siguen mentida, sino que tal com estan contats no sabem si estan contrastats per la UCO. I a més, a tú Benavent, amb tot el que ha contat i ha contrastat la Guardia Civil donant-ho com a cert, tú no li dones cap credibilitat.

Parla de varios informes, i de gravacions, no només del que ha contat Benavent. Ho dic per que no sé a sou de qui estaràs per a negar el que està a la vista de tothom.



El tema es que las declaraciones del yonki han sido contrastadas e investigadas por la UCO. Por lo que se ve, cuando había que licitar alguna obra pública en la Comunitat, los indices de hormonas y testosterona se disparaban entre los integrantes de la cúpula del PP

A QUE JODE , el votar tantas veces a un partido ( , El PP y a unos politicos, del PP, )que sabes que acabarán en el centro penitenciario de Picasent., eso te pasa por ser un Votacorruptos.

supongo que el molt honorable Paquito Querellas Camps tampoco sabía nada de esto

Vomitivo! En España hay dos tipos de políticos, los que por encima de todo quieren llenarse los bolsillos y los que por encima de todo quieren destruir España, y llenarse los bolsillos...para irse bien lejos...