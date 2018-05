Valencia danza al son de The Beatles Foto de Paul McCartney y uno de los artistas que le rinde homenaje. / pedro Torrome Espai Rambleta reunirá este domingo a algunos músicos de los grandes grupos de la Movida Valenciana GPS Viernes, 11 mayo 2018, 00:08

Este próximo domingo, 13 de mayo, Espai Rambleta (Bulevar sur, esquina Pío IX) acogerá el evento cultural Valencia with The Beatles, una cita obligada no solo para los fans de la banda británica sino también para los amantes de la danza, la literatura, la ilustración y los seguidores de las grandes bandas de pop-rock valencianas de los 80 y 90. Y es que, en un único espacio, se reunirán todas estas disciplinas artísticas en torno a la figura de The Beatles.

El peso del evento recaerá en el concierto de las dos mejores bandas valencianas de tributo a The Beatles, The Blisters y Revival, formaciones integradas por músicos de reconocido prestigio y amplia trayectoria musical, a los que se sumarán hasta 20 músicos de La Movida Valenciana, grandes nombres del pop-rock valenciano de los años 80 y 90, como José Luis Macías, Puchi Balanzá, Sergio Aguado, Vicente Chust, Fede Frottoman, Adolfo Barberá o Eddy Suay, unidos a la historia de grupos como Vídeo, Glamour, Comité Cisne o Los Inhumanos, entre otros.

Juntos, repasarán 30 temas imprescindibles de la carrera del cuarteto del Liverpool, incluyendo un tema interpretado con las voces originales de John, Paul, George y Ringo. Las canciones irán acompañadas de audiovisuales que recrearán los momentos más significativos de la carrera de los Beatles.

Actuarán artistas de míticas bandas como Vídeo, Glamour, Comité Cisne o Los Inhumanos Alumnos del Conservatori de Dansa pondrán movimiento a los principales temas

Pero la música no estará sola en el escenario, ya que en el evento participarán 30 alumnos del Conservatori Professional de Dansa de València que representarán, en las modalidades de ballet clásico y contemporáneo, varios de los temas del concierto, como Yesterday, Eleanor Rigby, Come Together, Lucy in the sky with diamonds o I'm the walrus a través de coreografías inéditas.

Valencia with The Beatles incluirá también la presentación y firma de un libro de relatos de 30 escritores valencianos, inspirados en la banda, y publicado por la Generación Bibliocafé; una selección de historias relacionadas con vivencias de sus integrantes o cuentos personales con el trasfondo de su música y trayectoria.

El libro está ilustrado por los alumnos de 'Profesionalización y Empleo en la Ilustración y el Diseño Gráfico', de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Politécnica de Valencia; y los originales que acompañan a los relatos se expondrán en Rambleta el mismo día del evento.

Valencia with The Beatles está organizado por la Movida Valenciana, plataforma cimpulsada por músicos valencianos, que han creado este evento con el objetivo de acercar la música de The Beatles a todos los públicos desde una perspectiva multidisciplinar, al tiempo que ofrecerles una experiencia diferente.

Las entradas están a la venta en Discos Amsterdam, Vino y Flores (Mercado Colón) y en la plataforma digital Nokitumi.