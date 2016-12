Alemania no sabe si el paquistaní detenido es el autor del atentado en Berlín

No als radicals islàmics, i no als radicals xenòfobs europeus. No sé que us importa, que hagen mort 12 persones i hi hagen 48 ferits, ho que siguen alemans. Si el que us importa és que siguen persones Alemanya ha salvat a milers de persones d'una mort segura al deixar-los entrar al país. Els comptes, al final, són clarament favorables a ajudar als refugiats. S'ha colat un terrorista... hi haurà que treballar per a que no passe, però és increible que sigueu sensible a la mort de 12 alemanys i no ho sigueu a la mort de gent honrada, homes, dones i xiquets, ofegats a la mar o agafats a les valles i murs alçats per a evitar que vinguen.