Al menos nueve muertos al embestir un camión un mercadillo navideño en Berlín

Ssshhh... No digais la nacionalidad del detenido, pese a que se sabe desde hace mas de dos horas... No vaya a haber islamofobia

WELCOME REFUGEES



Alemania está pagando cara su osadía... entre esto lo del niño que iba detonar la bomba, el del patadón a la mujer del metro... uffff cuanta bondad acogida...



Yo cada día más claro:



1- ayudar a los refugiados EN CAMPOS DE REFUGIADOS QUE NO LES FALTE DE NADA PERO QUE SE QUEDEN ALLÍ.. el buenismo acabará con el mundo occidental y tranquilo años de adelanto para caer en manos de retrasados tanto cultural como socialmente... no y no



2- Las religiones son el peor de los males que ha creado el Ser Humano, injustificadas, sin coherencia y puro egoísmo aunque las disfracen de tolerantes y solidarias...