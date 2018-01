Denuncian el colapso del alcantarillado de Moncada Residuos en la vía pública de Moncada, tras las lluvias. / lp Las lluvias del pasado domingo provocaron graves inundaciones en el municipio y la aparición de aguas fecales en la vía pública tras levantarse las trapas en varios barrios DANIEL NAVARRO MONCADA. Martes, 30 enero 2018, 00:45

Las lluvias del pasado fin de semana descargaron una gran cantidad de agua en el municipio de Moncada, especialmente durante el domingo, provocando diferentes incidentes en el municipio.

La tormenta, que activó la situación de preemergencia nivel naranja en la Comunitat, causó grandes inundaciones y dejó hasta tres árboles caídos por las rachas de viento. En esta línea, entre las principales zonas afectadas estaban la calle Mayor, el barrio de San Miguel o la zona de Masías, donde algunas calles quedaron intransitables, al llegar el agua a cubrir las aceras.

Precisamente, varias formaciones denunciaron el colapso que sufrió la red de alcantarillado, lo que vino a agravar esta situación. De hecho, fueron varios los emplazamientos donde las trapas saltaron, provocando que todo tipo de basuras y aguas fecales acabaran inundando la vía pública.

En esta línea, se mostró el portavoz de Ciudadanos municipal, Jesús Giménez, que lamentó que «Moncada quedara inundada por una tormenta que a pesar de descargar mucha agua, fue muy breve». Igualmente, el responsable criticó «la magnitud de las consecuencias que se dieron en determinados lugares del municipio que quedaron completamente anegados por las aguas». El responsable avanzó que en el próximo pleno Cs pedirá explicaciones al Equipo de Gobierno. «Queremos saber cuáles fueron las actuaciones que se llevaron a cabo ante unas precipitaciones que estaban previstas», aclaró Giménez.

Además el edil subrayó que «no tenemos constancia de que se haya llevado acabo la limpieza de los imbornales, como se suele hacer en estos casos, ni tampoco se nos ha explicado si se activó el plan de emergencia, porque si es así no funcionó bien».

Del mismo modo, el portavoz demandó al Ayuntamiento «llevar a cabo más actuaciones de prevención para evitar estas situaciones».

También desde Som Valencians criticaron estos incidentes y «la poca previsión por parte de la concejalía encargada de la limpieza viaria». «El problema no viene de ahora, hace tiempo que Moncada sufre inundaciones, pero la falta de preparativos de la limpieza no solo en las calles, si no también en el sistema de saneamiento ha provocado mayores problemas», subrayaron. «Somos conscientes de las obras de mejora que se han realizado, pero no podemos olvidar el mantener en buenas condiciones todo el sistema de evacuación de aguas residuales, aseveraron.

Desde el Ayuntamiento de Moncada explicaron a este periódico que la situación del pasado fin de semana vino provocada por un gran tapón de toallitas que impedía el paso del agua dentro de la red de alcantarillado. De esta manera, el emboce, que se situaba al final de la calle Quart, colapsó la red, inundando de basuras y aguas negras las calles.

«A pesar de que se habían llevado a cabo actuaciones previas, con una previsión de una semana es imposible actuar en todo el municipio», explicaron desde el Ejecutivo, que recordaron que «el sistema de alcantarillado es muy antiguo, y a pesar de los aliviaderos construidos recientemente, son necesarias más actuaciones». Asimismo, recordaron que «esta previsto ejecutar mejoras en la zona de confluencia de la calle Quart con la calle Barcelona, con un presupuesto de 15.000 euros, por ser un punto conflictivo».

Además, avanzaron que en los próximos meses se iniciará una campaña en diferentes espacios de la localidad, entre ellos centros escolares, para concienciar sobre la importancia de no tirar toallitas ni trapos al retrete.