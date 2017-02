«La gente salía corriendo con la bata puesta. No ha dado tiempo a coger nada, ni los abrigos, ni las llaves de casa. Todo está en la taquilla. Hasta el coche sigue aparcado allí. No sabemos cuándo vamos a poder volver». Los trabajadores que ayer vivieron en primera persona el desalojo masivo de 3.000 personas en el polígono, mientras una enorme lengua de fuego se expandía entre explosiones, tenían el susto metido en el cuerpo. Móviles y cigarrillos compartían manos nerviosas en bares y cafeterías, ya fuera del cordón policial, mientras la nube de humo cubría de negro a bocanadas todo el polígono.

Ricardo Roig Cartonajes Mora

«Al oír las explosiones hemos salido corriendo»

O«Yo iba en manga corta en la fábrica y ahora estoy helado de frío. No ha dado tiempo a coger nada. Al oír las explosiones hemos salido corriendo del trabajo. Estamos pegados a la empresa incendiada y no ha dado tiempo ni a coger los extintores. Ha pasado todo muy rápido», señaló este empleado.

Javier Trabajador

«En 15 años que llevo aquí nunca ha pasado nada así»

OJavier se encontraba a unos cien metros de la fábrica en la que originó el fuego. «Estaba llegando al trabajo y ya no he podido pasar. He escuchado una explosión muy fuerte y luego varias ráfagas. En quince años que llevo aquí nunca ha pasado nada así. La bola de fuego era enorme. Veíamos explosiones y bolas de fuego como en una película de acción».

Mari Empleada

«No sabíamos si el humo era tóxico. Había confusión»

O«Hemos salido todos corriendo porque no sabíamos si el humo era tóxico o si iba a haber más explosiones. Había mucha confusión y escenas de pánico entre la gente. En la empresa primero han montado una micro oficina en el bar pero luego ya nos han mandado a casa hasta nueva orden».

Nacho Beneyto Trabajador

«Sonaban golpes secos en puertas y ventanas»

O«Se ha oído una fuerte explosión y golpes secos en puertas y ventanas y hemos tenido que salir con lo puesto porque el humo venía hacia nosotros. Aún no puedo volver a casa porque mis llaves y todas mis cosas se han quedado en la fábrica».

Joaquín Ballester Gerente Asivalco

«Hemos recibido centenares de llamadas y peticiones»

Desde la asociación de Fuente del Jarro se trabajó a destajo con afectados, cuerpos de seguridad y Ayuntamiento. «Hemos recibido centenares de llamadas y peticiones, los teléfonos no han dejado de sonar. La gente lo que más necesita es información. Ha sido uno de los incendios más graves que se recuerdan en la historia del polígono».