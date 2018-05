Cómo organizar tu armario: la técnica definitiva Armario rebosante. ¿Un problema?. / EC No hace falta comprar a todas horas ni a manos llenas para derrochar glamur, basta con tener una selección de prendas básicas L. G. Viernes, 11 mayo 2018, 17:30

¿Cuánta ropa almacenada en nuestros armarios usamos realmente? O dicho de otra manera: ¿Cuánta nos sobra? La empresaria británica Susie Faux abrió en 1973 en Londres la tienda 'Wardrobe' (armario), una boutique que se alzó contra los excesos. Su propuesta atentaba contra los intereses comerciales, ya que planteaba romper el círculo de los roperos rebosantes. Faux acuñó el concepto 'armario cápsula' para demostrar que no hacía falta comprar a todas horas ni a manos llenas para derrochar glamur e ir a la moda. Al contrario, pretendió acabar con el caos de los vestidores y esgrimió que un número limitado de piezas era más que suficiente. Los expertos sostienen que no hacen falta más de 30 y que conviene olvidarse para siempre de la ropa que no nos ponemos en un año. Estos son los básicos:

BLUSA BLANCA. El concepto 'armario cápsula' plantea vivir con un número determinado de piezas, no más de 30. La camisa blanca es básica.

Una chaqueta, en su opinión, el artículo más importante y el único «con el que no había que pillarse los dedos». Un imprescindible en toda regla. Una falda, un pantalón, que podía «formar parte de un traje», una blusa, un jersey, un par de zapatos, medias, un abrigo o chubasquero, un vestido, un bolso, un cinturón, joyas, un par de guantes, ropa de fiesta... Y, a partir de aquí, poco más.

BOLSO MINIMALISTA. Los bolsos de cuero y funcionales resultan clave para armonizar cualquier conjunto, lo mismo formal que casual.

La idea de su propuesta no era hacer hueco para comprar ropa nueva, sino quedarse solo con lo que sabes que vas a utilizar, lo que obliga a ser creativo y buscar más de una vida a las prendas.

ROPA DE ABRIGO. Los expertos lo tienen claro: nunca deben faltar imprescindibles como el trench y las gabardinas.

Años después, el mensaje de Faux comienza a calar. Cada vez más voces arremeten contra los excesos y abogan por la sensatez y la renuncia a las compras compulsivas. «Cuando compro, lo hago pensando en mi estilo y en el tipo de vida que llevo, no en si es tendencia hoy o la estación siguiente», reflexiona la 'influencer' Saray Martín