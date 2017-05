Paula Echevarría y '¡Hola!' se enzarzan por una exclusiva

Paula Echevarría y la biblia del papel couché andan a la gresca. Esta semana, '¡Hola!' llevaba en portada un amplio reportaje sobre la actriz, que titulaba 'El primer posado de su nueva vida', y en el que hacía un repaso a la tensa situación sentimental que vive con su marido, David Bustamante, acompañado de «fotografías exclusivas». Sin embargo, a la protagonista de 'Velvet' no le ha sentado bien semejante despliegue, y hace un par de días cargaba contra la publicación en las redes sociales.

En un extenso 'post' colgado en su perfil de Instagram, Paula manifestaba lo «indignante» que le parecía que una «revista que se supone de prestigio manipule la información a su antojo». Lo que la revista había hecho pasar por un primer posado tras la tormenta que atraviesa su matrimonio «no son más que unas fotos hechas el año pasado como promoción de mi nuevo perfume», quiso aclarar la actriz. La sesión en cuestión era material promocional «que tras el lanzamiento se envía a todos los medios de comunicación acompañado de una nota de prensa».

«Si la revista decide mentir diciendo que son fotos exclusivas y transformarlas en un reportaje donde parece que yo me he lucrado de una situación personal de la que ni me he pronunciado ni lo haré jamás, se me escapa de las manos», lamentaba Echevarría, que también dejó caer que no es la primera vez que lo hace. La modelo e 'influencer' estallaba después de dos meses de presión mediática, en los que, dijo, «llevo escuchando y leyendo barbaridades acerca de mi vida personal, de la de mi marido y, lo que es mucho más grave, de la de una niña de 8 años sin que ninguno de nosotros haya abierto la boca ni para confirmar ni para desmentir nada». También dejaba claro que no piensa hacerlo: «Es mejor ser rey de tu silencio que esclavo de tus palabras», concluyó.

Sin embargo, ayer mismo la revista respondía a los duros ataques de uno de sus personajes estrella. «El reportaje fotográfico es exclusivo, todas las imágenes fueron cedidas por la fragancia Sensuelle, con la autorización y el conocimiento de la actriz, y han sido publicadas por '¡Hola!' en términos dignos y respetuosos», afirmó en un comunicado.