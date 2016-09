La fortuna de Angelina Jolie y Brad Pitt supera los 500 millones de dólares

La fortuna conjunta de Angelina Jolie y Brad Pitt, que este martes anunciaron su divorcio, supera los 500 millones de dólares, de acuerdo con una estimación de varios expertos financieros y legales citados por medios estadounidenses. Jolie, de 41 años, pidió el divorcio a Pitt (52) y solicitó la custodia de sus seis hijos, lo que supone el fin de una de las parejas más populares y respetadas del mundo del espectáculo no sólo por su trabajo en Hollywood sino también por su compromiso con labores humanitarias.

La revista People consultó el mismo día del anuncio de la separación al abogado experto en patrimonios de famosos Donald David, quien estimó que la fortuna de Pitt alcanza los 350 millones de dólares mientras que la de Jolie asciende a 275 millones. Asimismo, la abogada especializada en casos de divorcio Marilyn Chinitz calculó que los activos conjuntos ambos intérpretes ascienden hasta los 500 millones.

Por su parte, la revista Forbes proyectó hoy que Pitt y Jolie han ganado de manera conjunta 555 millones de dólares desde 2004, fecha en la que comenzaron su relación durante el rodaje de 'Mr. & Mrs. Smith' (2005). La clave, de cualquier manera, será la existencia o no de un acuerdo prematrimonial entre ambos, ya que la pareja llevaba más de una década de relación pero tan sólo dos años casados, desde que contrajeron matrimonio en una ceremonia íntima en agosto de 2014.

Considerando la hipótesis de que, debido a un contrato prenupcial, sólo tuvieran que discutir el reparto de la fortuna generada en los últimos dos años, Forbes estimó que los activos conjuntos de la pareja ascendieron hasta los 117,5 millones de dólares, 76,5 de los cuales generados por Pitt. Los actores también deberán acordar la adjudicación de algunas de sus propiedades y bienes inmobiliarios como, por ejemplo, la lujosa residencia vinícola de Chateau Miraval, en el sureste de Francia.

Las causas del divorcio

Pronto comenzaba el baile de especulaciones sobre las causas que les habría llevado a tomar esta decisión. Hay dos teorías principales: la de la diferencia de criterio a la hora de educar a sus seis hijos y la de una posible infidelidad de Brad.

Una tercera en discordia a la que no se tardaba en poner nombre: Marion Cotillard. Ambos han compartido rodaje en 'Aliados' y es la web 'Page Six', la sección de crónica social de 'The New York Times' quien habla de esta posibilidad.