De Rosa dimite para no hacer falleros de honor a miembros de la Fundación Franco

Carmen de Rosa, copresidenta de la falla Plaza del Mercado Central, presentó ayer su dimisión en la directiva de esta comisión centenaria por manifestarse en contra de hacer falleros de honor a miembros de la Fundación Francisco Franco. De Rosa explicó que se trataba de una propuesta unilateral del copresidente Federico Bisquert y «he pedido expresamente que se paralice el acto. Como ha argumentado que lo quiere mantener, he decidido presentar mi dimisión».

El acto, que se ha programado en una comida para el día 16, prevé el nombramiento como falleros de honor a miembros de la fundación como Ricardo Alba, e incluye a Carmen Martínez Bordiu; Luis Alfonso de Borbón y también se ha propuesto como fallera de honor a Carmen Franco y Polo, marquesa de Franco, aunque no está confirmada su asistencia.

En un comunicado emitido por Carmen de Rosa, la ya excopresidenta, asegura que su dimisión «es irrevocable al estar en total desacuerdo con el nombramiento de falleros de honor de una fundación que representa la antítesis de los valores democráticos que nuestra falla y la fiesta fallera han representado históricamente».

De Rosa añade que «creo en una falla democrática, que defienda valores que ha costado mucho conseguir y no puedo asumir que a mis espaldas se apruebe algo así». Explica que se aparta de la presidencia, pero seguirá de fallera de a pie, «de momento no quiero irme».

La exdirectiva indica que dimite porque «estos nombramientos, si se efectúan, contradicen la Ley de Memoria Histórica, contraviene a los intereses de la falla y, además, como persona democrática no puedo permitir que se manche el nombre de la falla». También subraya que «no quiero que este tema me arrastre a mí. Yo no voy a estar de presidenta ni acudiré al acto».

Y añade que «el grueso de la falla no sabía nada». A la pregunta de si conocía esta intención, explicó que «el copresidente lo comentó en alguna ocasión pero no sabíamos nada de que hubiera enviado un correo a la Fundación Francisco Franco». Y argumentó que había oído «su intención, pero en ningún momento consta como aprobada en un acta». Además, anunció que el próximo martes se opondrá en la junta directiva a estos nombramientos.

Tras conocer la polémica generada en la falla Plaza del Mercado Central, el concejal de Cultura Festiva, Pere Fuset, indicó que el Ayuntamiento de Valencia ha instado a la comisión a no hacer falleros de honor a miembros de la fundación y advirtió de que si lo hace estudiará «retirar las subvenciones a aquellas entidades que hagan apología del fascismo».

Fuset añadió que hacer «apología del fascismo es un comportamiento inadmisible en una sociedad democrática». Al mismo tiempo, explicó que el Ayuntamiento confía «plenamente en la madurez democrática» de los miembros de esta falla y que está convencido de que esta situación no se producirá.

También advirtió que «sólo si desgraciadamente esa situación se acaba materializando, estudiaremos retirar las subvenciones a aquellas entidades que hagan apología del fascismo». Dijo que el Ayuntamiento «rechaza por completo que la fiesta de las Fallas quede asociada a la exaltación del franquismo, un régimen totalitario que, además, persiguió primero e instrumentalizó después la fiesta de las Fallas».

Justificaciones

El copresidente Federico Bisquert, quiso hacer ayer aclaraciones. Indicó que «yo no reniego ni escondo mi ideología, pero quiero aclarar que los nombramientos de fallero de honor se hacen a título personal, no a la Fundación Francisco Franco. Igual que se ha hecho el nombramiento a directivos de empresas y militares de rango, se ha hecho a estas personas. Ricardo Alba me confirmó que venía él , Carmen Martínez Bordiu y Luis Alfonso de Borbón, y que tenían ilusión por venir en Fallas tras el reconocimiento de la Unesco».

Federico Bisquert matizó que «esta fundación tiene fines de carácter social y no político». Explicó que se hace este nombramiento «para que sean benefactores y realicen aportaciones dinerarias o en especie a las maltrechas comisiones falleras». Indicó que este acto «es puramente festivo y coloquial, ni político ni un mitin».

Y argumenta que «De Rosa era conocedora y así consta en junta». La propuesta, dijo, se llevó a la junta de enero y «nadie se manifestó en contra», añade. De Rosa mantiene que «en la junta del 6 de febrero no estuve, porque estaba inmersa en las elecciones del Ateneo y no se produjo ninguna aprobación, no consta en acta». Esta polémica pone en riesgo el bienestar de la falla que tenía 200 falleros y ahora tiene alrededor de 90 en unos años.

A última hora de ayer la comisión de la Plaza del Mercado valoraba suspender el acto.