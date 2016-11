Lopetegui: «Aduriz es un ejemplo para todos»

«Aduriz es un ejemplo para todos. Cuando uno se cuida y trabaja con pasión, los resultados llegan», sentenció este lunes Julen Lopetegui, después de que el delantero del Athletic se convirtiese el sábado ante Macedonia en el futbolista más veterano que marca un gol con España, con 35 años, nueve meses y un día. Después de conceder la titularidad a Morata en Los Cármenes, Aduriz parte con las máximas opciones para formar este martes en el once en Wembley y ser el ‘9’ de España, aunque el seleccionador nacional no quiso confirmar públicamente si el ariete guipuzcoano estará o no en el equipo inicial.

«Hace apenas 48 horas que hemos jugado un partido y entre hoy y mañana sabremos qué once pondremos», zanjó Lopetegui, para quien «es un honor y un placer jugar en Wembley y contra un rival histórico como es Inglaterra». El técnico vasco augura «un gran partido» en el mítico estadio londinense, entre una España que camina con paso firme hacia el Mundial de Rusia 2018 y «sólo mira el presente» y un equipo británico que en su opinión, «está mejorando con un nuevo técnico (Gareth Southgate, seleccionador interino)». «Hay cosas parecidas entre nosotros, como haber entrenado a la selección sub-21», recordó Lopetegui, orgulloso de vivir, aunque sea un amistoso, un enfrentamiento ante los británicos y en un escenario tan legendario. «Todo lo que rodea al fútbol inglés es pasión y entrega y eso me gusta», aseguró.