En directo, desde el Santiago Bernabéu

Partido trampa para el Real Madrid. El conjunto blanco se mide a un recién ascendido, el Leganés, que llega con las primeras urgencias de la temporada y que jugará su primer partido en el Bernabéu. Una situación que 'obliga' a los blancos a ganar el partido y hacerlo con soltura y sin sofocos. Nadie mirará que el equipo de Zinedine Zidane en favorito absoluto a pesar de que tendrá que alinear su enésima defensa de la temporada por las lesiones, que no podrá contar con Benzema -con molestias- y tras las malas sensaciones que dejó ante el Legia de Varsovia en la Champions. «Es otro partido diferente pero complicado ante un equipo que fuera de casa se mueve bien y sabe jugar. Nosotros con máxima concentración lo que tenemos que hacer es un partido serio y dar el máximo para estar todos contentos», avisaba el técnico francés.

Sin embargo, el técnico francés afronta el choque con la mejor noticia posible: la vuelta de Luka Modric, que contará con un puñado de minutos 35 días después de su lesión. Una bocanada de aire fresco para el francés al que un resultado negativo le dejaría en una situación incómoda con el Atlético en el horizonte a la vuelta del parón de las selecciones. De poco sirve llevar 27 partidos invicto. «La responsabilidad la tengo yo y lo asumo completamente», reconocía sobre el choque del miércoles. «Cuando las cosas van bien hay una parte mía también y cuando van mal asumo mi responsabilidad que es total. Soy el que tiene que transmitir a los jugadores lo que tienen que hacer en el campo y siempre será así, ellos no lo están haciendo tampoco mal».

Uno de los puntos flojos del equipo blanco está siendo el aspecto defensivo, ya que sólo ha dejado en dos partidos su portería a cero de los 16 encuentros que ha disputado. «Hemos perdido estabilidad, es parte del fútbol que a veces te mete dificultades", señalaba un Zidane que sin embargo reconocía "no estar preocupado". "Está claro que encajar goles no me gusta y a los jugadores menos, pero sabemos que es cuestión de todos no solo de los cuatro defensas y un medio. Todos podemos mejorar», decía en un claro mensaje a todos sus jugadores.

La otra novedad del Real Madrid será Álvaro Morata. El delantero, único futbolista que ha jugado todos los partidos de la temporada, tendrá la oportunidad de la titularidad por la lesión de Karim Benzema. Una nueva prueba de toque para el canterano, que estaba pidiendo a gritos entrar en el equipo con sus últimas actuaciones.

Enfrente estará el Leganés, un equipo que ha firmado nueve de sus diez puntos como visitante, pero que encadena tres derrotas consecutivas. Son conscientes de la dificultad de conseguir algo positivo en el Santiago Bernabéu, pero ya saben lo que es ganar esta temporada en Balaídos, Riazor y Los Cármenes. Los pepineros con este choque terminan su fase más complicada de la Liga, ya que se habrán enfrentado a los 'grandes' de la Liga y comenzará a disputar 'su' Liga. Sin embargo, Asier Garitano llega con cuatro bajas al partido Mamadou Koné, Adrián Marín, Rober Ibáñez y Toni Dovale, pero la única duda es si apostará por una defensa de cuatro o de cinco hombres.