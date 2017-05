Cristiano Ronaldo: «Será una final muy similar a las dos últimas contra el Atlético»

Cristiano Ronaldo avisó del peligro de la Juventus a tan solo tres días de la final de Liga de Campeones que se disputará en Cardiff. "Son un equipo excelente. No están en la final de la Champions League por casualidad. Son un rival muy duro. Sabemos que va ser un partido muy complicado. En una final las opciones siempre están 50-50", afirmó en una entrevista concedida a UEFA.com.

El delantero portugués se atrevió incluso a hacer un pronóstico de cómo será el encuentro. "Tienen una gran defensa, pero por muy buenos que sean sus defensas siempre hay algún punto débil en cualquier zaga. Así que intentaremos explotar sus puntos débiles, aprovechar los espacios que nos dé la Juventus y sacar ventaja de ello para marcar. Creo que será una final muy similar a las dos últimas finales contra el Atlético", añadió.

En esta ocasión Ronaldo llega en un gran momento de forma, algo en lo que Zidane ha tenido mucho que ver. "Creo que Zidane está gestionando el equipo de forma muy inteligente. No es fácil, porque todos los jugadores quieren jugar muchos minutos. Él ha conseguido usar a todos los jugadores y ha conseguido dar descanso a jugadores claves que normalmente son titulares. No tengo ninguna duda de que el éxito que está teniendo este equipo se debe a Zidane y al excelente trabajo que está haciendo", aseguró.

Por último, fue preguntado por su récord de 100 goles en Liga de Campeones. "Siempre pensé que me convertiría en el primer jugador en la historia en marcar 100 goles en la Champions League y lo he conseguido. Soy consciente de que lo que estoy haciendo en el fútbol está dejando una huella y que seguirá dejándola. No he logrado superar tantos récords por accidente. No es una obsesión para mí, pero me gusta batirlos", concluyó.