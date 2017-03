«Las escuelas de fútbol base deben sacar de los campos a los padres agresivos»

valencia. Los padres se han convertido en los protagonistas negativos del fútbol base. Cada vez más son las informaciones sobre el mal ejemplo que algunos progenitores -siempre una minoría- dan en aquellos campos donde juegan sus hijos. En muchos casos, niños que casi no tienen fuerza ni para darle una patada a un balón. Estos días se han conocido historias impropias de un deporte que pretende inculcar unos valores a los niños y que debería ser la prolongación en la educación de los más pequeños. La web Esport Base publicó las lamentables imágenes de algunos padres de los querubines del Paterna y del Torrent enzarzados en plena trifulca después de que el árbitro pitara un penalti en un partido de niños de cinco años. Además, la escuela de Fútbolcity de Massanassa anunció ayer la expulsión de un niño de 11 años por las amenazas de su padre contra el entrenador. El menor ha pagado la irresponsabilidad de su padre.

El presidente de la Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana, Vicente Muñoz, ve con preocupación la dinámica que ha tomado el fútbol base. Asegura que la decisión para poder abordar el problema está en las propias escuelas: «Son las que pueden aplicar las medidas correctoras. Estoy a favor de sacar de los terrenos de juego a los padres que son conflictivos. Antes, los estatutos de los clubes de fútbol tenían que tener el cuño de la Federación pero ahora ya se rige por la ley del Deporte. Las escuelas deben tener un reglamentación interna para garantizar el orden y que en los campos de fútbol, con niños en juego, no se vea comportamientos de este tipo».

Para el presidente de la Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana, la labor arbitral es muy importante para que se pueda sancionar: «Son los que en el acta tienen que recoger cualquier tipo de incidencia, por pequeña que sea. A partir de lo que ellos ven se puede sancionar. Es muy importante su labor para tomar las medidas adecuadas y erradicar esos comportamientos de los campos de fútbol».

Muñoz no entiende el motivo por el que el papel de algunos padres se ha convertido en dañino para el fútbol base e insiste en que el objetivo es que los más pequeños hagan deporte y disfruten: «Los padres ahora insisten en que sus hijos tengan una segunda actividad al salir del colegio. Pero da la impresión que lo único que importa es que sean los número uno en todo lo que practican y eso no puede ser. A veces creo que proyectan hasta sus propias frustraciones y actitudes como esas es lo que lo complican todo».

El presidente de la Federación valenciana apunta que conoce casos de niños que no quieren jugar al fútbol pero son obligados por sus padres. «Esto es lo que no puede ser. No se puede obligar a un niño a entrenar, a madrugar los fines de semana. No es lógico. Y muchos padres lo hacen, sin preguntarle al chaval si quiere jugar al fútbol».

Muñoz es partidario de convocar a todas las escuelas de fútbol base a reuniones en la Federación para tratar de marcar unos mínimos de comportamiento y de reglamentación para que no se sucedan cada jornada comportamientos ajenos a los valores que quiere transmitir el fútbol: «En todas las escuelas deberían existir artículos de buen orden. Muchas veces se consigue más con la educación que con el palo. Cada escuela tiene su reglamento pero debería existir un patrón común para todos los clubes que establezca un mínimo de comportamientos. Y actuar contra los padres que convierten un partido de niños en un espectáculo vergonzoso. Los primeros implicados para poner orden deben ser los clubes, que tienen que llegar a una especie de pacto con los progenitores. Todos somos responsables y entre todos debemos llegar a la solución».