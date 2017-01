Los jugadores del Barça se borran de la gala The Best

Ningún futbolista del Barcelona acudirá esta tarde a Zúrich (Suiza) para participar en la gala Premios FIFA The Best, "con el objetivo de priorizar la preparación del partido del miércoles con el Athletic Club", ha precisado el club azulgrana.

Este es el motivo que ha esgrimido la entidad catalana para que los cuatro jugadores reconocidos en la gala -Gerard Piqué, Andrés Iniesta, Lionel Messi y Luis Suárez- no se desplacen a la ciudad helvética.

Sí acudirán a la gala de la FIFA el presidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu; el vicepresidente deportivo, Jordi Mestre; el directivo Sílvio Elias; el director general, Òscar Grau; el director de Deportes Profesionales, Albert Soler; el secretario técnico del primer equipo, Robert Fernández; y el director de Fútbol, Raúl Sanllehí.

"El FC Barcelona agradece a la FIFA, que preside Gianni Infantino, y a toda su estructura ejecutiva, las facilidades que ha recibido de parte de este organismo para poder participar en la gala de hoy. El Club expresa su reconocimiento y apoyo a los The Best FIFA Awards", concluye la entidad azulgrana en un comunicado.

Roberto Carlos reprocha su ausencia

El exjugador de fútbol brasileño Roberto Carlos ha lamentado la ausencia de los jugadores del Barça en la gala. "Es un poco extraño que el Barcelona no aparezca. Para una fiesta de gala, que no venga el Barcelona demuestra algo raro. Es triste que el Barça no venga", ha asegurado a los periodistas Roberto Carlos en un evento previo al inicio de la entrega de premios.

Roberto Carlos, que jugó once temporadas con el Real Madrid, ha señalado que el año pasado el club blanco "fue el mejor del mundo", pero a su entender, esa realidad no debería impedir que los jugadores del Barça estuvieran presentes en la fiesta. Y especialmente los nominados, entre ellos, Lionel Messi, finalista a mejor jugador del mundo, junto a Cristiano Ronaldo (Real Madrid) y Antoine Griezmann (Atlético de Madrid). "Leo tendría que entender que debería estar aquí. Es un premio FIFA. El Real Madrid también juega el jueves. Las obligaciones son las mismas", ha argumentado el brasileño.

Roberto Carlos, que ganó cuatro ligas, tres Ligas de Campeones y dos Copas Intercontinentales con el Real Madrid, ha afirmado que en la época en que él jugaba "lo ganó todo", y si bien posteriormente el Barça "tuvo su momento", actualmente el club merengue "es la referencia del fútbol mundial".