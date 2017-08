El Palau de Les Arts de Valencia retoma su trayectoria internacional Un ensayo de los músicos de la orquesta de la Comunitat en el foso de la sala Principal de Les Arts. / lp El intendente negocia la financiación para que la orquesta del Palau actúe en Asia la temporada 2018-2019 CARMEN VELASCO Valencia Miércoles, 9 agosto 2017, 02:08

La Orquesta de la Comunitat Valenciana, una de las mejores formaciones de España o de Europa, según la crítica especializada, no tiene calendario internacional. Los músicos del Palau de les Arts carecen actuaciones fuera del país. No es nuevo. Sucede así desde 2014, pero el intendente del coliseo, Davide Livermore, trabaja para que la formación tome de nuevo el pulso internacional, es decir, trata de que la Orquesta de la Comunitat retome los conciertos fuera de España, se promocione en auditorios extranjeros y se difunda la excelencia de los músicos.

No es fácil hacerse un hueco en el panorama internacional. No basta la materia prima (intérpretes con talento y un maestro con más o menos proyección), sino que el factor económico también pesa. «Estamos trabajando con teatros de Asia para que afronten los gastos de una gira en 2018-2019 con directores importantes. No puedo decir más porque no está cerrado todavía», avanzó Livermore a LAS PROVINCIAS. El director artístico del coliseo descarta que la actividad de la orquesta fuera de Les Arts se financie con la financiación de la Generalitat. «No puedo hacerlo con cargo a los presupuestos de la Generalitat porque no me parece ético, porque el dinero de los valencianos es para que lo disfruten ellos aquí», señaló.

Además de la aportación de los teatros receptores, Les Arts trabaja en la consecución de patrocinadores para que colaboren en la salida al extranjero de los músicos del Palau. La última vez que la Orquesta de la Comunitat realizó una gira internacional fue en enero de 2014 y de la mano de Zubin Mehta.

El maestro indio pilotó «la primera gran gira que realizó una orquesta española por China», según el comunicado de Les Arts en aquella fecha. Alrededor de 20.000 melómanos del país asiático presenciaron los 12 conciertos que el maestro Mehta condujo en Xi'an, Tianjin, Cantón, Changsha, Shanghai, Wuhan, Hangzhou y Pekín con la Orquesta de la Comunitat.

Aquellos tiempos quedan lejanos. Tampoco se ha resucitado el Festival del Mediterráneo, que también dirigía Mehta. Livermore da vueltas en su cabeza a proyectos estivales: «Pésaro es la ciudad de Rossini; Valencia, la de Martin i Soler. Sería mi sueño poder crear un festival lírico volcado en las músicas del Mediterráneo, donde se representaran óperas venecianas, conciertos de música balcánica, etcétera. Para ello se necesita presupuesto. La cita en Pésaro, que conozco bien, nació con el apoyo fuerte del Gobierno italiano y con potentes patrocinadores de la zona». El corsé económico impone otros modos de actuación.

Livermore se muestra especialmente reivindicativo con el Ministerio de Cultura que, a diferencia de las cantidades millonarias que concede al Teatro Real de Madrid o al Liceu de Barcelona, sólo aporta 600.000 euros a Les Arts en 2017. También el Ayuntamiento de Valencia ha recortado la financiación al coliseo respecto a la anterior etapa (cuando gobernaba el PP) y así consta en la memoria de gestión de 2016. «La principal diferencia entre el patrocinio de 2015 y el de 2016 se basa en que la colaboración del Ayuntamiento de Valencia se ha visto reducida en un 79,13% respecto al 2015, pasando de 239.000 a 50.000 euros», indica el informe del Palau de les Arts.

El Ayuntamiento ha corregido su posición respecto al auditorio, según Livermore. «Estoy de acuerdo con la política del Consistorio de que no es justo ofrecer dinero por los palcos, sino por proyectos. El coliseo tiene muchas ideas para llevar a cabo y me parece bien que el Ayuntamiento financie aquellas en las que crea. Ahora aporta 105.000 euros para 2017, se muestra abierto a dialogar y siempre está dispuesto a colaborar. El presupuesto del Ayuntamiento es limitado, pero Ribó no se desentiende de Les Arts», aseguró el intendente.

Ante el Ministerio, Livermore defiende que Les Arts es un «teatro público del país. España puede estar muy orgulloso de esta casa», pero la zona de influencia directa del coliseo es la ciudad y su población. El intendente es consciente y busca alianzas para volcarse con «la cultura valenciana». De ahí las colaboraciones con el IVAM, las bandas y las universidades. «El futuro pasa una producción de ópera con el IVAM. Sería un sueño», imagina en voz alta. Pero tampoco descarta las Fallas: «Me gustaría mucho hacer 'La Música para los Reales Fuegos de Artificio', de Haendel, con las bandas de música».