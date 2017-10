Pablo Rus: «La Jove Orquesta debería encontrar más conexión con el Palau de les Arts» El maestro valenciano Pablo Rus. / irene marsilla El valenciano, que acaba de tomar la batuta de la agrupación musical, apuesta por dar más visibilidad a la formación NOELIA CAMACHO Valencia Martes, 10 octubre 2017, 22:14

El valenciano Pablo Rus acaba de ser nombrado titular de la Jove Orquesta de la Generalitat. El maestro, que desde 2015 es director asociado de la Seattle Symphony, regresa a su tierra para hacerse cargo de un proyecto ilusionante con el que quiere impulsar el talento de los jóvenes músicos valencianos. Tiene las ideas claras para su proyecto. Apuesta por los compositores de la Comunitat y no duda en asegurar que sería bueno que los intérpretes noveles trabajaran y compartieran experiencias con los músicos de la región más experimentados.

-¿Qué supone este nombramiento para el maestro? ¿Es un regreso a casa para quedarse?

-Bueno. Yo voy a continuar trabajando en Estados Unidos, como director asociado en la Seattle Symphony pero este puesto me une de nuevo a Valencia. Volver aquí siempre es especial. Y más con la Jove Orquesta, que para mí tiene un extra emocional como es trabajar con estos jóvenes intérpretes.

-¿Qué tiene el proyecto de Pablo Rus para que haya sido elegido?

-En verano de este año tuve la oportunidad de trabajar con ellos, que estaban en el proceso de búsqueda de un director. Fue una grata sorpresa, tanto por el recibimiento de los músicos como por la energía. Ese momento me impulsó a presentar el proyecto. Mi trabajo es de director artístico pero también pedagógico. Podría hablar mucho de técnicas, de repertorio... Pero lo esencial para mí es que una orquesta es un lugar donde aprender a escuchar. Desde el primer momento, es lo que les intenté reforzar. Si no trabajamos esa escucha, no cumpliremos el bien común. Mi principal objetivo es que los jóvenes se escuchen entre ellos.

-¿Qué más planes tiene para la formación?

-Esta orquesta es el primer escalón antes de acceder a una vida profesional. Por eso, una de mis propuestas es que la orquesta tenga directores invitados. En el encuentro de primavera, vendrá el maestro Rubén Gimeno. Con ello pretendo que nuestros músicos trabajen la flexibilidad. Es muy importante que colaborásemos con titulares con mucha experiencia. También, la figura de un compositor residente. Puedo adelantar que para las próximas temporadas va a ser Marc García Vitoria.

-No sé si esa fue una de las carencias que tiene la formación y que notó cuando tomó la batuta de la orquesta el pasado verano...

-No lo noté como tal, pero es algo que se debe reforzar. Ellos estudian en el Conservatorio y siempre tienen el mismo profesor durante el año, o el mismo director, pero es importante que vean otras formas de trabajar. Esa apertura artística de la formación también es uno de mis objetivos, que sea una orquesta para todos, por eso cada año debemos invitar a un titular.

-¿La Jove Orquesta de la Generalitat necesita tener visibilidad?

-Queremos reforzar la imagen de la formación que, por desgracia, en muchas ocasiones, no se sabe la labor que hace. A veces, se desconoce que hacemos algo tan importante como llevar la música sinfónica a lugares donde las orquestas profesionales grandes de la Comunitat no suelen llegar. Ese es uno de los valores de nuestra agrupación. Queremos que la orquesta viaje fuera. Estamos valorando opciones para que podamos tener conciertos en Europa. No puedo avanzar nada, pero estamos trabajando en la gestión de una gira.

-Son momentos complicados en lo que a presupuesto se refiere. ¿Lo ha tenido en cuenta?

-Sí. Uno de los problemas que solemos tener es la dificultad para planificar. La idea es intentar organizar con una mayor planificación la gira. La opción de invitar a directores también necesita tiempo para cuadrar agendas.

-Su contrato es de dos años, aunque se puede prorrogar hasta cuatro. ¿Tendrá tiempo para desarrollar su proyecto?

-Me gusta la cautela de que sea de dos años. Una figura que esté mucho tiempo puede llegar a consumirse. En mi caso, creo que estar dos años aporta frescura y es beneficioso.

-¿Su nombramiento puede servirle para dar un golpe sobre la mesa, decir que está aquí y poder dirigir más en Valencia?

-Yo vengo a hacer mi trabajo y lo que venga, vendrá.

-Me refería a tomar la batuta de la Orquesta de la Comunitat en Les Arts...

-Puede que encontremos nexos comunes. Lo que realmente querría es que la Jove Orquesta tuviera más conexión y realizara proyectos con el Palau de les Arts. Es una pena que no se hayan hecho cosas. Nosotros tenemos la residencia allí, pero necesitamos conectar más con la Orquesta de la Comunitat. Necesitamos realizar iniciativas conjuntas. Lo que se denomina 'mano a mano', es decir, un 50 por ciento de músicos profesionales y la otra mitad de intérpretes jóvenes.