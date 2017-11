El impulso decisivo para el CaixaForum Los trabajos de reparación del Ágora afectan al remate definitivo de la cubierta. / damian torres La entidad catalana y diversos arquitectos visitan el edificio donde se creará un centro cultural en 2020 tras una inversión de 18 millones La Fundación la Caixa presenta al Consell su propuesta para ocupar el Ágora durante 50 años C. VELASCO VALENCIA. Sábado, 4 noviembre 2017, 00:59

El edificio que ahora está rodeado de 30.000 metros de andamiaje y en el que trabajan a diario una treintena de operarios será en un futuro un centro cultural. El camino para convertir el inmueble en un CaixaForum dio ayer un paso definitivo: La Fundación la Caixa ha formulado a la Ciudad de las Artes y de las Ciencias (Cacsa) una propuesta formal para la construcción de un CaixaFoum en el interior del Ágora con un coste de 18 millones de euros en infraestructuras. Así lo recogió ayer el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

La fórmula jurídica por la que la Caixa ocupará el Ágora se establece en el derecho de superficie con vigencia de 50 años. En virtud de esta figura, la entidad catalana podrá proceder a la construcción, instalación y explotación del inmueble con cargo a la Fundación.

CRONOLOGÍA u2 de febrero de 2017. La Caixa confirmar lo que antes eran rumores intencionados el Ágora será el edificio que acoja el CaixaForum en Valencia. Esta afirmación por parte de la entidad catalana tumbó la propuesta del alcalde Joan Ribó de proponer el edificio de los Docks para el proyecto cultural. u31 de marzo de 2017 El presidente de la Fundación la Caixa, Isidre Fainé, se reúne con el presidente de la Generaltiat, Ximo Puig, en Valencia. Se anuncia el compromiso de la primera entidad por instalar en el Ágora un CaixaForum. Destinará 18 millones a los que cabe añadir cinco millones anuales en el proyecto cultural. uAbril de 2017 Comienzan los trabajos para reparar y concluir el Ágora. En abril se instalan unas vallas en el recinto, aunque el andamiaje se coloca a partir del 20 de mayo. u10 de octubre de 2017 El director de Cacsa, Enrique Vidal, asegura que no hay nada firmado sobre el futuro CaixaForum de Valencia. Al día siguiente, la Caixa emite un comunicado en el que manifiesta su firme compromiso por el Agora.

Según la propuesta, el coste aproximado de la inversión en infraestructuras se fija en 18 millones de euros, a lo que se une un compromiso de inversión anual en contenidos culturales en el entorno de 5 millones de euros. No se ofrece canon adicional.

Estos datos no difieren a los anunciados hace ocho meses cuando el presidente de la Fundación Bancaria La Caixa, Isidre Fainé, se reunió con el presidente de la Generaltiat, Ximo Puig, en Valencia. En aquel encuentro, celebrado el pasado 31 de marzo, el primero anunció: «Tendréis un CaixaForum en Valencia pronto». El anuncio sonó a compromiso, pero la voluntad ya se ha formulado en forma de propuesta. La oferta de la Caixa gana firmeza. Con su oferta oficial da un impulso decisivo al proyecto.

Cacsa manifiesta que su voluntad es destinar el edificio del Ágora «principalmente a la difusión cultural buscando con ello que el conjunto de la Ciudad de las Artes y las Ciencias se erija en un referente cultural y turístico de primer orden por la excelencia de sus contenidos», por lo que la propuesta de la Fundación La Caixa «podría encajar en el planteamiento» en tanto que aglutina «una indudable garantía de calidad en sus contenidos y una amplia proyección nacional e internacional».

No obstante, especifica que para garantizar el principio de libre concurrencia sobre la constitución del derecho de superficie se da un plazo de un mes -a contar de la fecha de publicación de este anuncio- para que cualquier entidad interesada, siempre que su objeto social incluya el ejercicio de actividades culturales de naturaleza expositiva, pueda mostrar su voluntad de acceder al citado derecho con la intención exclusiva de realizar una inversión consistente en la construcción, instalación y gestión dentro del Ágora de un inmueble que albergue albergar exposiciones y actividades de carácter cultural.

Otras ofertas

Desde la Generalitat son conscientes de que pueden recibir otras propuestas pero mantienen cierta cautela sobre si otras candidaturas superarán el volumen inversor que ha anunciado la Fundación la Caixa es difícil.

En el DOGV, la Ciudad de las Artes y las Ciencias detalla que «debe quedar claro, por un lado, que la inversión en el inmueble y en los contenidos culturales será exclusivamente a cargo de la entidad superficiaria» y que «en una hipotética licitación el diseño arquitectónico de la construcción interior y su integración dentro del edificio principal siempre se ponderará como un aspecto relevante a tener en cuenta en la valoración de las propuestas».

La entidad catalana y varios estudios de arquitectura han visitado en contadas ocasiones el interior del Ágora para tener referencias y poder así realizar un diseño del futuro cubo.

En estos precisos momentos, el Ágora está en obras. La reparación, según fuentes de la Generalitat, ha alcanzado su ecuador. Los plazos establecidos se están cumpliendo. Como avanzó LAS PROVINCIAS, el Ágora estará terminada en verano de 2018.

Como ya ocurrió con el Palau de Les Arts, la ejecución se está centrando en la reparación del trencadís dañado de su cubierta. A simple vista, el visitante puede apreciar la ausencia de material cerámico de la fachada. Fuentes de la Generalitat indicaron ayer que «se está retirando el trencadís original dañado», a diferencia de lo que ocurrió en Les Arts -las empresas de la UTE del coliseo lírico no son las mismas que construyeron el Ágora-, donde se tuvo que eliminar todo el revestimiento. No obstante, no precisaron qué cantidad de trencadís se va a cambiar aunque las fotografías evidencian que es gran parte de la fachada.

La obras, que arrancaron la pasada primavera, tienen un coste de 4,6 millones de euros, que sufraga la Generalitat. El arquitecto Santiago Calatrava ha supervisado los trabajos.