Correos de una comisaria de Rablaci revelan el trato de favor en el IVAM

La causa que se instruye en el juzgado por presuntas irregularidades detectadas en el IVAM durante el mandato de Consuelo Ciscar suma hasta 729 correos electrónicos que se refieren a su hijo, Rafael Blasco, alias Rablaci. Uno de ellos, remitido por una comisaria del artista y delegada de la SGAE en China a la exdirectora, expone: «Te dije que con Rablaci había sido un desgaste muy grande por ser un artista demasiado joven y aún así, ahí está el trabajo, pero debes comprender que todas las veces no les voy a colocar por mis narices lo que ellos no quieren».

En el marco de esta investigación, se recoge este correo, con fecha de julio de 2009, que habla de Rablaci. La remitente, delegada en China de la Sociedad General de Autores (SGAE), colaboradora del IVAM y comisaria del joven artista, le explica a Císcar que no siempre puede «sacar adelante» todo lo que le pide.

Con un tono molesto, la delegada en China le expone que siente que a veces le tratan como si fuera «idiota», algo que le da «mucha pena». Tras nombrarle diferentes exposiciones que presuntamente Císcar le había pedido colocar en el país, se refiere a Rablaci (hijo también del exconseller de Solidaridad, Rafael Blasco, encarcelado por el fraude en ayudas al Tercer Mundo)- y dice textualmente: «Que lo voy a intentar, no te quepa la menor duda». Seguidamente, le indica: «Sabes que siempre intento sacar adelante todo lo que quieres que haga, pero no te olvides que soy una extranjera en China y que a ti solo te llega el resultado, pero no todo lo que he pasado en el camino hasta conseguirlo».

Añade esta comisaria: «Una vez más para el 2010 intentaré sacarte adelante todo lo que quieres pero que sepas cuáles son las dificultades de origen. Me volveré para Sanghai la segunda semana de agosto y desde allí te iré contando». Se despide diciéndole a Císcar: «Que pases buenas vacaciones y ya sabes que se te quiere».

En otro correo electrónico incorporado en el sumario de la causa que tramita el Juzgado de Insturcción número 21 de Valencia, esta delegada en China le pregunta a Císcar precisamente por la exposición de varios artistas y también por otra de Rablaci. Textualmente manifiesta: «Consuelo, por favor, ¿podrías decirme qué metros cuadrados se necesitan para la exposición de los tres artistas juntos? ¿Y para la segunda de Rablaci?».

Por otra parte, el hijo de Císcar y Blasco ha solicitado a la justicia que se le devuelva el pasaporte al alegar escasos indicios de delito contra él y justifica su arraigo en España en tres pilares: las visitas «asiduas» a su padre en prisión; el curso de un doctorado; y escasez de medios económicos para intentar fugarse.

Así consta en el recurso que ha presentado Rablaci en el juzgado contra el auto en el que se decretaba su libertad provisional, la retirada del pasaporte y la prohibición de salida del territorio Schengen. La Fiscalía se ha opuesto a esta solicitud.

En su recurso, el hijo de Císcar alega que no hay indicios para mantener la responsabilidad del delito por el que se le investiga, que «en todo momento» ha colaborado con el tribunal, que tiene un arraigo «total» en España y no cuenta con medios económicos para intentar fugarse. Junto a ello, recuerda que está siendo sometido a un tratamiento médico como consecuencia de este procedimiento.

Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto a las alegaciones formuladas por Rablaci y ha advertido de que resulta «indiciariamente acreditado» que el artista sufragó los gastos de sus exposiciones, incluidos folletos y viajes, con fondos públicos del IVAM y «por orden» de su madre y directora del mismo.

El fiscal recuerda en este procedimiento que se pueden contabilizar un total de 729 correos electrónicos que se refieren a Rablaci o de los que resulta destinatario (232 corresponden a los correos intervenidos a Ciscar y los 497 restantes fueron intervenidos a la investigada Raquel Gutiérrez). Al respecto, el fiscal indica: «No solo procede tomar en consideración la cantidad de correos que se refieren a Rablaci desde el IVAM donde, en teoría, no debería tener relación, salvo ser hijo de la directora, sino la calidad y el contenido de los mismos, donde se utilizar recursos públicos, tanto personales y materiales como económicos, para las diversas exposiciones del hijo de la directora». Rablaci sufragó sus gastos con fondos del IVAM puesto que no ha aportado «ni un solo justificante de pago» a estas diligencias.