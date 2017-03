Bombai llama a la puerta

A los chicos de Bombai no se les borra la sonrisa de la cara. Acaban de aterrizar en el panorama musical nacional de la mano de una artista consagrada como Bebe. Hace un par de semanas, su canción 'Sólo si es contigo', en la que colabora la cantante, empezaba a sonar en Los 40 Principales. Una carta de presentación que servirá también como banda sonora de la película 'Señor dame paciencia', que se estrenará el próximo verano. Universal y Atresmedia han apostado por ellos. Tienen proyectos con Europa FM y Cadena 100 y próximamente colaborarán con una canción en una campaña solidaria con los niños hospitalizados, cuyas ganancias por los derechos de autor y ventas en plataformas digitales irán destinadas íntegramente a la lucha contra el cáncer.

Quedamos en una cafetería. Acuden a la cita diez minutos antes de lo previsto. Se presentan luciendo melenas, barbas, tatuajes, pulseras, colgantes, vaqueros rotos y camisas floreadas. Piden infusiones. Javi Fernández es la voz del grupo y el mayor de los tres. Tiene treinta. Le sigue Vicente Cervera, con veintiocho, y Ramón García, dos años menor. Ambos se encargan de las guitarras y los ukeleles, su instrumento fetiche. Todos nacieron en Valencia y se criaron en el barrio de Monteolivete, donde compartieron colegio. La música corre por sus venas. Es herencia familiar. Sus primeros pasos sobre los escenarios los dieron en paralelo, «con más ratos malos que buenos». Javi llegó incluso a hacer sus pinitos en televisión participando en un conocido concurso de talentos que emitió Antena 3. Mientras tanto, Vicente y Ramón probaban suerte con sus bandas.

Cuentan que en 2013, hartos de dar palos de ciego, decidieron trabajar juntos. Compusieron una larga lista de canciones, tocaron en varios escenarios y garitos de la Comunitat, grabaron un disco que nunca vio la luz y, un año después, nació Bombai. «Queríamos dar un giro. Éramos una banda de solista, como tantas otras, y decidimos abrazar un sello propio que nos permitiera disfrutar y ver la luz al final del túnel. Crear algo que, sobre todo, generase alegría y mucho buen rollo», afirman. Y lo consiguieron. El productor Fernando Boix dio con la tecla: «Ya está. Lo tengo. Vuestro estilo es el 'beach pop'». Así bautizó a una mezcla de géneros como el pop-rock, folk, reggae, country y música alternativa, todas las influencias de Javi, Vicente y Ramón a lo largo de su carrera con el sol, el mar y la playa como telón de fondo. El ex concursante de Operación Triunfo Leo Segarra fue clave echándoles un cable al ponerles en contacto con «una agencia de management de primera división», Suspiria. A partir de entonces, todo está yendo rodado. Con paso firme.

La 'shaka' como símbolo

¿Y por qué Bombai? «Pusimos encima de la mesa varios nombres para el futuro grupo que nos transmitían cosas positivas y al final nos decantamos por el que más nos gustó», dicen. Con 'i' latina, para evitar confusiones con la marca de ginebra. En la papelera quedaron Los Ángeles, Baile de Máscaras y El Café de los Sueños. Su símbolo es la señal de 'shaka'. El saludo típico surfero que se hace extendiendo sólo el pulgar y el dedo meñique de la mano. «Tiene muchos significados y todos son positivos Nos sentimos muy identificados con él», recuerdan.

Tienen varios hits guardados en el cajón. Me dejan escuchar algunos desde sus móviles para comprobarlo. Tienen una pinta brutal. 'Sólo si es contigo' es el primero de ellos. El partido animalista PACMA utilizó este tema pegadizo, que seguro será una de las canciones del próximo verano, en una de sus campañas para promover la adopción de perros. Un single que se inmiscuyó en las listas de las plataformas digitales en julio de 2015 con mucho éxito. Durante ese mes se convirtió en la segunda canción más vendida en iTunes en España, donde logró situarse en el top 20 de éxitos internacionales. Además, figuró en Spotify entre los 50 temas más virales en Sudamérica, con cerca de cuatro millones de reproducciones. Parecía que la canción había tocado techo con estas cifras, sin embargo, ha cobrado aún más fuerza. Ahora Bombai llama a más puertas arropados por Bebe. Si los escuchas, es imposible no dejarles pasar, pero, sobre todo, es imposible que no pases un buen rato con un sonido muy fresco.