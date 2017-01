Muere Pilar García Comeche, 'Pilareta', figura del cant d’estil valencià durante 60 años

La intérprete de cant d’estil valencià Pilar García Comeche, Pilareta, ha fallecido en Valencia a los 87 años tras ser durante 60 años un referente en su campo.

Nacida el 23 de septiembre de 1930 en el barrio de Ruzafa, y fue su padre quien le enseñó de muy niña a cantar jotas aragonesas. Durante los años 1940, de la mano de su abuelo materno, escuchó en la Feria de Julio a grandes cantadores de estilo como la Blanqueta y el Torrentí.

En 1950 se inscribió en un concurso de jotas en el Centro Aragonés de Valencia, ganando un accésit. Y a continuación estudió en la escuela de jotas, destacando por su facilidad de aprendizaje y sus facultades vocales.

Durante una noche de ronda en Rocafort, en el año 1952, el director de la rondalla del Centro Aragonés, el maestro Jarque, animó a Pilareta a cantar jota valenciana y tras escucharla la llevó a Chirivella y a Chiva, a las que serían sus dos primeras nits d’albaes. El mismo año, a instancias de Jarque, se presentó a un concurso de cant valencià de la Peña Che donde ganó el primer premio y entró como profesional en la compañía Las Tres Regiones de los maestros Montagut y Gadea.

En 1956 asistió a la escuela de cant valencià del Xiquet de Mislata, compartiendo su afición con Marineta, el Xiquet del Carme, el Xiquet d’ El Puig, Pastoret, Victorieta, Julieta y otros. Hizo pareja artística con el Xiquet del Carme más de quince años, cantando junto a grandes como el Civilet, el Xiquet de Benaguasil, el Xiquet de Bétera, la Blanqueta, y la Serrana, entre otros.

Desde 1974, y durante casi cuarenta años, la han acompañado como versadores el Torrentí, el Xiquet de Mislata, el Xiquet del Carme y el Naiet de Bétera. Y como músicos, entre otros, la Colla de Vent de Torrent, dirigida por Calet y como dolçainers Joan Blasco y Pierres de Chiva.

Desde los años 1960 llevó el cant valencià por toda España y Europa en grupos folklóricos de Educación y Descanso y a partir de 1976 con el Grupo de Danzas La Senyera fundado por ella misma. En 1983, en la plaza de San Pedro de Roma, cantó delante del papa Juan Pablo II. En 1984 ganaron el Primer Premio Mundial en el Festival de Pescara. Ha grabado cant valencià en 10 publicaciones sonoras con el Xiquet del Carme (1972) y Pastoret (1973), con su propio grupo (1981, 1986, 1993) y ha intervenido en l’Antologia del Cant Valencia d’Estil. En noviembre de 2015, y ya con 85 años, entusiasmó a un Palau de la Música abarrotado donde aún mostró sus grandes facultades.

Pilareta tenía una voz clara y potente que transmitía la intensidad del cant valencià con toda su fuerza y ha sido por eso una de las más reconocida cantadoras d’estil actual.