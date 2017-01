Sólo queda David Livermore de la anterior etapa

Año y medio es tiempo suficiente para acometer cambios en la gestión pública y, sobre todo, para nombrar a responsables de las instituciones artísticas. Así ha sucedido en la Comunitat tras el relevo en el Consell. La Conselleria de Cultura, en manos del equipo de Vicent Marzà, ha renovado a todos los gestores de la anterior etapa. Ya sea por concurso público o por designación directa, el relevo en las direcciones de organismos y festivales se ha llevado por delante a veteranos responsables, desde Felipe Garín al frente del Consorcio de Museos hasta Rafael Maluenda, que fue director de Cinema Jove durante más de 15 años.

De los nombramientos decididos por el PP sólo queda Davide Livermore, dado que José Miguel G. Cortés llegó a la gerencia del IVAM por concurso público. El intendente del Palau de les Arts es el único titular que Cultura mantiene en el cargo, aunque no se sabe por cuánto tiempo permanecerá en el coliseo. En cumplimiento del Código de Buenas Prácticas, el departamento de Vicent Marzà pretende sacar la plaza de director artístico del auditorio a concurso público, pero no se manejan plazos. La intención de Cultura es abrir una convocatoria pero hasta la fecha no han abordado tal cuestión.

'El holandés errante', primera coproducción entre Palaus La Orquesta de Valencia y el Cor de la Generalitat inician mañana la temporada de Invierno del Palau de la Música con la primera coproducción entre el auditorio municipal y el Palau de les Arts Reina Sofía, 'El holandés errante', de Richard Wagner. Este proyecto forma parte de una colaboración que ha empezado esta temporada y que significa «el inicio de una relación inédita entre los dos coliseos». Se interpretará 'El Holandés Errante' versión semiescenificada y con una pequeña proyección audiovisual. Impulsada por el actual director de la Orquesta de Valencia, Yaron Traub, y el intendente de Les Arts, Davide Livermore, esta colaboración pone de acuerdo a las dos grandes instituciones culturales. «Estoy muy contenta de llevar adelante este proyecto, porque más allá del hecho artístico en sí mismo, la celebración de nuestro 30 aniversario y el reciente décimo aniversario de Les Arts, lo más importante para mí es un tema de fondo: la cultura no puede funcionar si no se trabaja y diseña en equipo, con objetivos comunes», aseveró la concejal de Cultura, Glòria Tello. Por su parte, Davide Livermore manifestó que «para Les Arts esta coproducción significa un paso allá en nuestro proyecto de teatro público: un centro cultural vinculado a su territorio y sus excelencias artísticas». La segunda parte del «regalo de aniversario» de Les Arts hacia el Palau de la Música llegará el 30 de junio «con un concierto muy especial de la Orquesta de la Comunitat Valenciana, con Roberto Abbado como director musical, y tres compositores imprescindibles para nuestra formación en el atril: Berlioz, Mahler y Wagner».

A través de concurso abierto la conselleria eligió a Abel Guarinos como responsable del Institut Valencià de Cultura (IVC), nombre con el que se ha rebautizado CulturArts, y a José Luis Pérez Pont, director del Consorcio de Museos. Ambos tomaron posesión de sus cargos en abril de 2015 y dentro de dos mes cumplirán un año al frente de las instituciones culturales.

El pasado 9 de diciembre el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) publicó la resolución en la que se ratifica a José Ignacio Casar Pinazo como director del Museo de Bellas Artes de Valencia «por el sistema de libre designación». En la elección de Casar Pinazo, que sustituyó a Paz Olmos en el cargo, no ha habido concurso público sino que se realizó un proceso de provisión de plazas dependiente de Función Pública. Este proceso sirvió para legitimar y afianzaa al director al frente de la pinacoteca, como publicó LAS PROVINCIAS en junio de 2016. La intención de la conselleria es sacar la plaza del director del Bellas Artes en concurso abierto en virtud del Código de Buenas Prácticas. Desde Cultura sostienen que se han de modificar los estatutos para que la Generalitat pueda cubrir la plaza por convocatoria abierta. Como en el caso de Les Arts, no se manejan plazos concretos.

La elección de Carlos Madrid como director de Cinema Jove fue por decisión directa de Cultura. De un listado de 17 posibles candidatos a sustituir a Maluenda, los responsables sólo se entrevistaron con el exresponsable de La Cabina, como publicó este periódico. Él fue el elegido tres meses después de que la conselleria rescindiera el contrato a Maluenda.

Sin mujeres

Se da la circunstancia que todos los nuevos gestores que dependen de la Conselleria de Cultura son hombres. Ni por concurso público ni por designación directa se ha optado por mujeres para que ocupen cargos de responsabilidad.

La última oportunidad para que las mujeres accedan a responsabilidades en la gestión artística pasa por el concurso de direcciones adjuntas (Audiovisual, Artes Escénicas y Cultura Popular) del IVC, cuyo plazo para presentar candidaturas concluye mañana.

Los museos de la Diputación también han renovado sus direcciones sin recurrir a concurso público. Se eligió a dedo, como hizo el PP, a Rafa Company para dirigir el MuVIM y a Francesc Tamarit para el Museu Valencià d'Etnologia. La elección de Vicent Flor como responsable de la Institució Alfons el Magnànim se hizo con un jurado formado por «técnicos de la Diputación» Tampoco la institución provincial ha sido paritaria en sus nombramientos.

En el terreno municipal, el Ayuntamiento se decantó por Vicent Ros como director del Palau de la Música a través de concurso abierto y nombró a Olga Álvarez como coordinadora artística del TEM en un proceso en el que los candidatos no presentaban proyecto (se valoró currículum) y los funcionarios coparon el jurado.