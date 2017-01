La incertidumbre se instala en el Palau

valencia. El Palau de la Música de Valencia vive entre el interrogante y la cautela. La incertidumbre se ha instalado tanto en la plantilla administrativa del auditorio como en los músicos de la Orquesta de Valencia (OV). Sobre todo, en éstos últimos tras conocerse hace apenas unos días que la dirección del auditorio no renovará el contrato del titular de la formación, Yaron Traub, -que finalizaba en julio de este año- tras once años en el cargo, y que recurrirá a directores invitados mientras busca al futuro titular.

Pero la inquietud de los integrantes de la OV no es porque la formación musical no entienda la no renovación del maestro israelí. Todo lo contrario. Los músicos de la formación han celebrado el cambio que supone la búsqueda de una nueva batuta para la agrupación. Sin embargo, esperan que, desde la dirección y la presidencia de la institución, se hable de plazos y fechas para encontrar al director que tome el rumbo de la orquesta una vez Traub se haya marchado -aunque estará ligado como director invitado este año y el próximo, dijo la presidenta del Palau, Glòria Tello-.

Varios departamentos han presentado alegaciones al informe que insta a reducir en un 40% el personal

Según fuentes consultadas por este periódico, el fin de la era Traub ha pillado a los músicos de vacaciones. No ha habido un encuentro oficial con los responsables del coliseo en el que se explicara su marcha. Pese a que, confiesan, anteriormente a hacerse pública la no renovación, se había sondeado a los intérpretes sobre la posible marcha del israelí. Es sabido, además, que los integrantes de la orquesta ya habían manifestado su rechazo a la continuidad de Traub. Según estas mismas fuentes, la relación con el maestro estaba «atascada» y la formación necesitaba un cambio. Destacan, asimismo, los casi doce años como titular de Traub habían creado «ciertos hábitos» que obligaba a la orquesta a renovarse.

No obstante, y aunque el coliseo invitará a distintos titulares nacionales e internacionales para que dirijan a la agrupación y realizar así una especie de 'casting' con el encontrar a su sustituto, de momento no hay fechas ni plazos concretos. Por ello, los músicos demandan más información. No hay que olvidar que el pasado viernes, desde el Palau se anunció en un comunicado que el contrato de Yaron Traub no se iba a renovar. «Después de doce años de trabajo artístico muy intenso, tanto yo como la Orquesta y el Palau hemos notado nuestra necesidad de buscar nuevos caminos para poder seguir creciendo artísticamente. Estoy muy orgulloso de mi orquesta y me da mucha satisfacción la identificación y la ilusión de nuestro público, con nosotros», aseguró Traub a través de la nota del coliseo. El maestro israelí se encuentra estos días en Hong Kong tras haber dirigido el concierto de Año Nuevo de la Filarmónica de esta ciudad.

Por su parte, el personal administrativo del auditorio también está inquieto. Lo cierto es que lleva mucho más tiempo que los músicos de la Orquesta en alerta. La razón: la auditoría encargada por la propia Tello a una empresa privada y que, tal y como destapó LAS PROVINCIAS, el documento insta a prescindir del 40% de la plantilla.

De momento, las negociaciones con los responsables del Palau están en 'stand by'. No ha habido movimientos y la presidenta sigue sin concretar si, como recomienda el documento, el número de trabajadores de la parte administrativa y de gestión del Palau debería pasar 73 a 44. Pese a ello, alguno de los departamentos del coliseo ya han presentado alegaciones a un documento en el que se recogen aspectos como la propuesta de reducir de 21 a dos los empleados de un área, el despido de hasta cuatro miembros del departamento de mantenimiento o la amortización de hasta cuatro puestos de trabajo.

Hasta la fecha, todo son conjeturas. No hay nada cerrado. Ni plazos ni fechas. Tanto en quién ocupará la dirección de la Orquesta como los posibles cambios en la plantilla.