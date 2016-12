El Palau cierra la era de Yaron Traub tras 11 años al frente de la Orquesta de Valencia

Vicent Ros nunca ha dejado claro su apoyo sin fisuras a la continuidad de Yaron Traub. Se mantuvo cauto durante su presentación oficial el pasado junio. « Yo lo que voy a hacer es escuchar. Luego reflexionaré, analizaré y consensuaré. Legitimaré las decisiones, oiré a la Orquesta de Valencia (OV), que es parte importante, y a Traub», dijo el director del Palau de la Música en una entrevista a LAS PROVINCIAS. La decisión ya está tomada. Yaron Traub, que tomó las riendas de la Orquesta de Valencia en 2005, no continuará como titular de la formación. No renovará su contrato, que estará vigente hasta julio de 2017. A partir de esta fecha, la Orquesta de Valencia se quedará sin director.

La rescisión de la relación entre el coliseo y el director israelí es uno de los cambios de mayor calado que adopta el Palau de la Música en manos de Vicent Ros. El actual responsable, elegido por concurso público, empieza a dejar huella en el auditorio. Tiene potestad para desarrollar el proyecto por el que fue elegido. Traub, a tenor de la decisión adoptada, no es un pilar básico para el futuro del auditorio.

En el comunicado oficial, Ros apuntó que la salida del director israelí ha sido «una decisión en equipo, consensuada, y de acuerdo con el maestro Traub». Los músicos votaron en contra de su continuidad.

Con la llegada del nuevo equipo gestor al Palau de la Música Traub comenzó a ser cuestionado e incluso se difundió desde el auditorio una valoración de los músicos sobre el trabajo del director en el que éste no salía bien parado. Desde entonces la rumorología sobre posibles sustitutos se ha intensificado. Algunos de los directores valencianos que durante los últimos meses han dirigido a la OV no querían posicionarse ni sobre el futuro del maestro israelí ni sobre ellos figuraban en las quinielas. Estos rumores, sin duda, se agudizarán el próximo año porque el auditorio ha abierto «un proceso para la renovación de la dirección titular y artística de su orquesta», pero no detalla cuánto se alargará ni cuándo se cerrará. No hay fechas.

El Palau de la Música contará «durante un tiempo» con la presencia de invitados de directores, «especialmente valencianos pero también internacionales», que dirigirán la OV antes de que se adopte la elección definitiva del titular.

Con esta fórmula, según un comunicado del Palau de la Música, «se evita tomar decisiones precipitadas y se puede valorar la conexión de los profesionales tanto con el público como con los músicos».

El director del Palau, Vicent Ros, añadió que con este proceso tendrán la oportunidad «de disfrutar de la dirección de diversos profesionales» y tanto el público como los integrantes «se harán una idea de algunas de las propuestas que hay encima de la mesa».

«En este proceso se contará con los profesionales que integran la Orquesta, para saber qué opinan y cómo se sienten después de cada actuación», según Ros, que recordó que es un proceso «habitual» en auditorios de todo el mundo y permitirá al coliseo «oxigenarse» con nuevas formas de dirigir una orquesta, que complementen las de Yaron Traub.

La salida del maestro israelí ha sido pactada en tanto que Traub continuará ligado al Palau de la Música, al menos, en 2017-2018. Glòria Tello busca una «transición amable y garantista» y ha ofrecido a Traub, una vez concluido su contrato como titular de la OV, ser director invitado.

La concejala de Cultura expresó su agradecimiento «por la profesionalidad y el trabajo desarrollado por el maestro Yaron Traub» y destacó que bajo su dirección, «se ha generado un vínculo muy especial de admiración y respeto con el público del Palau de la Música». Para la presidenta del coliseo, «es necesario continuar contando con él».

Yaron Traub, que asumió la máxima responsabilidad artística al frente de la Orquesta de Valencia en 2005, acabará su contrato en julio de 2017.

Durante más de once años de etapa del maestro israelí, la Orquesta ha adquirido un altísimo nivel artístico, elogiado por muchos profesionales, y además de una gran conexión de la Orquesta con el público, ha asumido un lugar protagonista en la actividad del Palau y conseguido objetivos educativos, sociales, y de difusión y renovación, según el comunicado del Palau de la Música.

«Después de doce años de trabajo artístico muy intenso, tanto yo como la Orquesta y el Palau hemos notado nuestra necesidad de buscar nuevos caminos para poder seguir creciendo artísticamente. Estoy muy orgulloso de mi orquesta y me da mucha satisfacción la identificación y la ilusión de nuestro público, con nosotros», aseguró Traub a través de la nota del coliseo.

Fue Traub el que alertó ante los medios de comunicación de que «la Orquesta de Valencia está desapareciendo». Lo hizo en septiembre de 2015 y lo achacó a «la anterior dirección». Su defensa pública de la formación musical no le ha valido de salvavidas.

Transformaciones

El Palau de la Música está inmerso en un momento de transformaciones. Se están tomando medidas de largo recorrido, como la marcha de Traub (que obligará a buscar un relevo más pronto que tarde), pero otras actuaciones aún están por valorarse, como la aplicación de la auditoría que Tello encargó a una empresa externa. La empresa Altair, con un coste de 19.000 euros, fue la encargada de elaborar un documento en el que reflejó la realidad laboral de la institución. Fue la propia Tello la que presentó el informe el pasado 19 de octubre y se refirió a el con afirmaciones que hablaban de un personal sobredimensionado y de algunos estamentos cuyas funciones no estaban determinadas. Pero no aportó ningún dato concreto. No habló de números. Su justificación fue que, antes de hacer público el contenido de la auditoría, era necesario presentársela tanto al Consejo de Administración como a los sindicatos y a los propios trabajadores.

Dos meses después, ese documento sigue sin ser público. Según ha podido saber LAS PROVINCIAS, la auditoría aboga por prescindir de cerca de la mitad de la plantilla administrativa y de gestión del auditorio. El informe redactado por Altair, y al que ha tenido acceso este periódico, recomienda suprimir del 40% del total de los empleados del Palau, lo que se traduce en pasar de una plantilla de 73 trabajadores a una de 44.