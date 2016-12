La Generalitat rebaja la petición de pena a los empresarios del caso de Les Arts

La Abogacía de la Generalitat ya ha presentado su petición de pena para los principales responsables del desvío de fondos en el Palau de les Arts. La Generalitat, que se personó como acusación popular en la causa, solicita menos cárcel para todos los investigados que la Fiscalía Anticorrupción. Así, para la exintendente Helga Schmidt reclama siete años y un día por los delitos de prevaricación, falsedad y malversación frente a los siete años y medio de prisión que solicitaba la Fiscalía, que pidió las misma pena para los empresarios implicados (José Antonio Noguera, Joaquín Maldonado y Pablo Broseta).

Es en el caso de los empresarios procesados donde la reducción es más notable. La Abogacía de la Generalitat reclama dos años y ocho meses para cada uno de los empresarios. Este menor castigo fundamentalmente se debe a una diferencia de interpretación respecto al tipo penal. Mientras Anticorrupción aplica la malversación agravada, la Generalitat considera que no cabe esa circunstancia. No existe una cifra a partir de la cual se excede el tipo básico. La Generalitat justifica que no se cumple la «especial gravedad» porque la cantidad desviada no supera los 600.000 euros, algo que fundamenta con referencias a tres sentencias del Tribunal Supremo.

Los hechos que relata la Abogacía de la Generalitat se resumen básicamente en lo que ya se conocía hasta la fecha. Las irregularidades arrancan con la constitución de la empresa Patrocini, una fórmula para externalizar la búsqueda de colaboradores económicos para el Palau. Se crea sin concurso público y, además, Helga Schmidt se coloca como consejera «incumpliendo la ley de Incompatibilidades y su propio contrato». Se inscribió en el consejo con el nombre de Helga Pittioni, el nombre que figura en su pasaporte austriaco. El fiscal cree que lo hizo para esconder su presencia en el órgano.

En cualquier caso, la responsable se situó así en ambos lados de la cadena de contratación tanto en la Fundación Palau de les Arts como en Patrocini. Durante su etapa de incompatibilidad se firmaron cinco contratos. Por la sociedad, se ingresaron más de 500.000 euros. Además, la firma carecía de personal y recursos para desarrollar esa tarea. De hecho, según explicó recientemente el fiscal, la labor de captación se seguía haciendo desde el Palau con pleno conocimiento de la entonces intendente.

Viva Europa

La siguiente actividad delictiva se produce supuestamente con la creación de la sociedad Viva Europa por parte de los empresarios Maldonado y Noguera. La firma iba a organizar un evento musical sufragado íntegramente por el propio Palau de les Arts. Se contrata a esta mercantil obviando los principios de libre concurrencia.

Se da la circunstancia de que esta firma compartía el mismo domicilio social que Patrocini. Sólo tenía a un empleado. El primer año se transfirió a la sociedad 348.000 euros, pero, al parecer, sólo menos de la mitad estaba justificada. Y además esa supuesta justificación incluía gastos que no se ajustaban al contrato.

La tercera de las irregularidades aparece protagonizada por la empresa de Pablo Broseta. Su mercantil, según Anticorrupción, es una simple intermediaria en el proceso de contratación de determinados servicios. El trabajo lo sigue realizando la firma que ya lo ejecutaba anteriormente, La Imprenta. La sociedad de Broseta, Radcliffe Asociados, obtuvo un beneficio «desorbitado» para la supuesta labor de intermediación que realizaban, según el escrito judicial. Por ejemplo, sólo en un año se embolsó 157.000 euros que carecen de cualquier justificación. Al siguiente ejercicio, más de 321.000 euros.