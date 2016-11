Europa se fija en las artes escénicas valencianas

El encuentro del año pasado de la IETM se celebró en Budapest. El próximo acudirán a Bucarest. Entre ellas está la cita en Valencia, que se desarrolla desde hoy hasta el día 6. Había que remontarse hasta 1999 para encontrar la última vez en que una reunión de este tipo se realizaba en España, fue en Barcelona en aquella ocasión. La IETM (Internacional Network for Contemporary Performing Arts) es una asociación que se formó en 1981 y que reúne a miembros de 45 países relacionados con las artes escénicas, entre los que se encuentran festivales, compañías, productoras, teatros, centros de investigación y recursos, universidades o entidades institucionales. Al esfuerzo de los miembros de Proyecto Inestable, compañía teatral valenciana y sala de exhibición, hay que agradecer que profesionales de toda Europa se vayan a fijar en las artes escénicas valencianas. Han sido dos años de tocar puertas, afinar discursos y convencer a muchas personas e instituciones.

PROGRAMACIÓN

uHoy. A las 19.30 horas, Taiat presenta 'No half measures' en la sala Matilde Salvador de LaNau.

uMañana, a las 18h. En la plaza del Rosario, '¿Hasta dónde...?' de Sharon Fridman.

uMañana, a las 19h. En Las Naves, 'The son I want to have' de El Pont Flotant.

uMañana, a las 20h. En la Sala Ultramar, 'Visions and revisions' de Celeste González.

uMañana, a las 20.30h. En el teatro Rialto, 'Silencio' de Daniel Abreu.

uMañana, a las 21h. En Espacio Inestable, 'Thursday Today' de Mateusz.