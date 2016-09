J.J. Benítez: «Los alienígenas podrían ser nuestros padres»

Festeja sus setenta años y dos días con 'Sólo para tus ojos' (Planeta), un libro con vocación de «último y definitivo». «Esta vez va en serio», asegura. Fabulador para unos, investigador riguroso para otros, lo cierto es que escribe y vende como churros. El periodista pamplonés Juan José Benítez da por cerrada su biblioteca, pero no sus exóticas expediciones. «En unas semanas iré a las montañas de Bolivia a investigar un caso de lanzamiento de dinamita contra unos seres muy altos que aparecieron en un pueblecito minero. Intentaron entrar en las casas y las gentes reaccionaron arrojándoles cartuchos». Y tan ancho.

Su editorial habla de «la Biblia ovni». ¿Opinan lo mismo la NASA, la CIA y el FBI?

No, claro, esos son unos mentirosos patológicos. Tienen mucha información, sobre todo la CIA. Llevan setenta años archivando y callando. Se amparan en la seguridad nacional. La consigna allí, como entre los militares españoles, es mantenerlo en secreto.

¿Revela quién es el Mesías extraterrestre?

No creo que haya ninguno. Todas las civilizaciones han sido creadas por un dios. Probablemente, el nuestro.

¿El sumo arquitecto de todo?

La fuente creadora primera.

Dice haber dado 100 veces la vuelta al mundo para estudiar enigmas, entrevistado a 26.000 testigos y recolectado 10.000 imágenes. ¿Eran más los perros verdes que los seres paranormales?

Los perros verdes no tienen nada que ver con los ovnis. Los seres paranormales, a veces sí, y a veces no. El fenómeno ovni es real, físico. Militares de todo el mundo lo han investigado y hay millones de pruebas de su existencia. Los perros verdes los utilizan generalmente científicos con orejeras.

En los setenta se veían naves a porrillo. ¿Por qué los avistamientos han entrado en barrena?

No, no. Sigue habiendo muchos. Lo que ocurre es que los medios de comunicación se ocupan de otras guerras, la política, la crisis... Si consulta las revistas especializadas, comprobará que hay muchos casos.

Lleva décadas sosteniendo que están aquí. ¿Se dedican a labores de espionaje o son viajes de puro placer?

Pensamos que son misiones científicas que tienen por objeto conocer cómo funciona este planeta. Quién sabe si estamos hablando de nuestros verdaderos padres...

¿Qué quiere decir?

...

La conversación se corta una, dos, tres y hasta cuatro veces. Más que de Telefónica la cosa parece de E.T. Posponemos la entrevista hasta la tarde. Esta vez le llamamos a la habitación del hotel en el que se hospeda en pleno corazón de Madrid. La comunicación se interrumpe otras dos veces...

Me decía que los alienígenas son los padres.

No tenemos la certeza, pero es una de las hipótesis de trabajo. Podrían ser los sembradores de vida en la Tierra en un pasado remoto y las visitas que hacen, una manera de ver cómo van las cosas por aquí.

Ya. ¿Alguno en su círculo estrecho de amistades?

Eso nunca se sabe. Hay una teoría, la de los infiltrados, que sostiene que estas criaturas pueden adoptar el aspecto humano y colarse en la sociedad. Desde luego no se trata de una elucubración.

Gente secuestrada

Si hay alguien con enchufe en el más allá es usted. ¿Les ha pedido una abducción ?

No tengo el menor interés. Poseo mucha información de gente que ha sido secuestrada y no envidio esa situación, ni todos los chequeos médicos a los que les han sometido.

Entonces, ¿no conoce platillo?

No. He visto varias veces las naves y las he fotografiado, pero nunca he estado dentro de una.

Entre los aspirantes a ocupar o a seguir en la Moncloa, ¿ve más lunáticos que cuerpos celestes?

¿Los candidatos? Son todos absolutamente impresentables.

El misterio del próximo Gobierno, ¿se desentrañará después de las elecciones vascas y de las gallegas o llegará a golpe de zambomba?

No lo sé. Por suerte, no entiendo de política ni quiero. Me limito a dejarme robar, como el resto de españoles.

El planeta rojo, donde el hombre espera desembarcar en 2023, ¿acabará siendo un Alcobendas de la Tierra o un Sotogrande?

No creo que lleguemos a Marte. Es muy caro y complicado. Diría que es una campaña para distraer la atención de la gente de otros problemas. Le recuerdo que desde 1972, con la última expedición del Apolo XVII, no se ha vuelto a la Luna pese a todos los proyectos que había para hacer allí.

¿Qué sospecha?

Que está contaminada. Cuando llegó la gente del Apolo, descubrió unas construcciones que, por supuesto, no eran humanas, y que destruyeron.

Donald Trump, ¿es el octavo pasajero?

Es un perfecto estúpido de este mundo.