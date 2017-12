Un home de be

De quants hòmens han treballat per Valéncia, sense dubte, D. Juan Lladró mereix un lloc d'honor. Ho mereix, en primer lloc, pel seu amor a la seua terra. Gran amador de totes les glòries valencianes, la seua porta sempre estava oberta a tot aquell que acodia a demanar-li consell per a dur a terme una acció que tinguera com a objectiu exaltar a la seua Valéncia.

D. Juan Lladró dugué el nom Valéncia per tot lo món. Podies passejar per qualsevol país del món i sempre trobaves un tros del seu cor en les figures que s'exhibien en els escaparats orgullosos de guardar l'art més exquisit naixcut de les mans d'eixos artistes anònims que són els artesans valencians.

Ell fon durant molts anys l'ànima de la RACV. Fon el creador d'un Patronat de la RACV que feu possible el recolzament als investigadors i als creadors que feen front a l'invasió de la tribu pancatalanista. I suponc que per això mai tingué el reconeiximent de l'Ajuntament de Valéncia, ni dels d'ara ni dels d'abans, nomenant-lo fill predilecte o fill adoptiu de Valéncia.

Del seu amor a Valéncia naixqué l'idea de fundar un diari que, escrit en llengua valenciana, fora la veu permanent d'un poble que lluitava per salvar la seua identitat. Els resultats no acompanyaren. Tal volta perque el poble valencià no entengué la visió que el diari 'Valéncia Hui' pretenia complir o tal volta perque no saberen fer d'ell un instrument que aplegara a totes les classes socials.

Com a president de Lo Rat Penat, ha segut un honor el que formara part de la Junta de Govern de l'entitat. Lo Rat Penat, en reconeiximent i agraïment pels servicis prestats, el nomenà Prohom el passat 2 de juny de 2017.

Sempre estaré agraït a la bona disposició que tingué en mi donant-me el consell necessari, el seu recolzament i la seua profunda amistat. Gràcies i fins sempre, D. Juan.