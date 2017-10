LA 'GORDITA' JEPKOSGEI Y EL RÉCORD DEL MUNDO Su marido bromeaba con que estaba «grande». Luego fue madre, empezó a correr y se convirtió en una estrella FERNANDO MIÑANA Domingo, 22 octubre 2017, 08:18

Valencia empieza a acostumbrarse a la excelencia en esto de la carrera a pie. Durante dos años tuvo el medio maratón más rápido del mundo. Que se dice en once palabras pero costó más de veinte años y un buen impulso de la Fundación Trinidad Alfonso para lograrlo. Un hito para una ciudad que no es la primera ni la segunda de su país. Su maratón aún no está tan alto, aunque su censo y su prestigio sí avanzan con paso firme.

Hoy vuelve el medio maratón con 14.200 inscritos que seguirán la línea dorada por las calles de la ciudad. Y como es costumbre ya en los últimos años, la lista de favoritos es rutilante. Hay corredores muy buenos, muy rápidos, pero este año hay dos, un hombre y una mujer, que sobresalen por ecima del resto.

Uno es Abraham Cheroben, que ha sido el más veloz este ejercicio sobre los 21,097 metros. Cheroben, que corre por Bahrein pero nació en Kenia, se impuso en una carrera espectacular en Copenhage hace poco más de un mes. Triunfó con una marca de 58.40 -el tercer mejor registro de todos los tiempos, a solo 17 segundos del récord del mundo- en una prueba donde tres atletas bajaron de los 59 minutos y siete de la hora.

La mujer más destacada es Joyciline Jepkosgei, una muchacha de 23 años que no empezó a practicar el atletismo hasta hace cuatro. Primero se casó con Nicholas Koech, un corredor de 800 metros, y luego, en 2011, tuvo a su hijo Brandon. Su esposo no se creía lo que veía cuando la diminuta Joyciline comenzó a correr por la tierra roja de Iten.

No ya solo por sus imponentes ritmos sino porque no hacía mucho era una chica más bien pesada. «Era grande», bromea su marido sobre los kilos de más de Jepkosgei. Y dicho esto, añade otro dato. «Ahora soy incapaz de seguirla corriendo, solamente puedo hacerlo en el coche».

La historia la cuenta en su blog Pat Butcher, famoso entre los amantes del atletismo, además de sus artículos, por el libro titulado 'The perfect distance', donde aborda la mítica rivalidad entre Sebastian Coe y Steve Ovett, un duelo que atrajo a miles de adeptos a este deporte por todo el mundo. Yo, de hecho, me enamoré del atletismo gracias a Sebastian Coe, hoy presidente de la IAAF. Butcher escribió hace poco sobre Jepkosgei e hizo una broma con un juego de palabras: 'From fat to fast'.

Joyciline Jepkosgei batió cuatro récords del mundo el 1 de abril, el día que corrió el medio maratón de Praga. A cada segmento caía uno. El de 10 kilómetros en ruta, el de 15, el de 20 y el de medio maratón, que fijó en 64.52. Hace mes y medio, el 9 de septiembre, batió su quinto tope mundial del año en su segunda carrera y de paso se convirtió en la primera mujer en correr en menos de 30 minutos (29.43) los 10 kilómetros.

Un sexto récord del mundo hoy en Valencia se me antoja épico. Es muy complicado correr tan rápido tantas veces en un mismo año. Y más en una atleta a la que no le pierden las prisas. Su representante, el checo Davor Savija, asegura que el gran objetivo de su atleta es el maratón de los Juegos Olímpicos de Tokio, en 2020. Y que no debutará en la mítica distancia hasta el otoño de 2018 o la primavera de 2019.

No quieren saltarse pasos. Después de Tokio, la fondista keniana tendrá 26 años. Quedará mucho tiempo por delante para buscar una gran marca en los 42,195 kilómetros. Antes habrá que ver cómo se adapta. Otro plusmarquista mundial de medio maratón, el eritreo Zersenay Tadesse, ha sido incapaz de bajar de las dos horas y diez minutos en maratón, una marca mediocre en esta era.

Savija da saltos de alegría de haber encontrado, hace dos años, un diamante en estos tiempos. Kenia ya no es lo que era. Ahora hay allí una legión de cazatalentos y solo se puede escapar de su vigilancia alguien que no haya corrido hasta tan tarde, como Jepkosgei, una atleta algo anárquica, que se guía más por sus sensaciones que por el cronómetro. «Me gusta correr como me dicta mi cuerpo», ha dicho la doble plusmarquista mundial.

Este nuevo portento, que corre para el equipo RunCzech, acumula entre 140 y 150 kilómetros en la época de más carga y solo descansa los sábados, el día que aprovecha para ir a la iglesia.

Hoy correr en Valencia. Una oportunidad que merece un madrugón, salir a la calle y aplaudir a ella y a los miles de corredores que hoy disputarán el medio maratón, un lujo para la ciudad.