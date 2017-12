9.000.000: Nuevo récord de turistas internacionales en la Comunitat Valenciana

Después del último gran puente del año, la Comunitat Valenciana ya sabe que va a cerrar el ejercicio con un nuevo récord turístico, puesto que superará los nueve millones de visitantes internacionales. Al menos hasta octubre, según los datos que maneja la Agència Valenciana de Turisme, ya había pasado por la región esa cifra de turistas extranjeros, lo que supone un 15,4% más que en el mismo periodo del año pasado, cuando la región ya recibió un aluvión de visitantes procedentes de fuera de las fronteras nacionales. Las previsiones de turistas nacionales también invitan al optimismo ya que, en el primer semestre, ya se habían contabilizado casi 8,2 millones de viajes (un 17,6% más que de enero a junio del ejercicio anterior). El gasto turístico alcanzado en 2017 supera los 8.700 millones de euros en la Comunitat.

Sin embargo, según lamenta el sector empresarial, este incremento no se ha traducido de igual modo en el número de pernoctaciones (apenas han aumentado un 2% en los primeros diez meses del año) y en el gasto que los visitantes han realizado en los establecimientos reglados, situación que achacan a la elevada bolsa de alojamiento ilegal y al perfil 'low cost' de parte de los visitantes. Además, ponen el acento en que este nuevo aumento de llegadas internacionales también tiene mucho que ver con la inestabilidad por la que atraviesan destinos competidores de la Comunitat, como Turquía, Egipto o Túnez, atenazados por el terrorismo y la falta de seguridad. Frente a ello, desde la citada agencia recuerdan que, hasta octubre, se calcula que los visitantes internacionales han gastado en cifras totales en la Comunitat 7.674,2 millones de euros, un 15,9% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior. Además, en el tercer trimestre del año (la principal temporada, que comprende los meses de julio, agosto y septiembre), la cifra de afiliados a la Seguridad Social en turismo ha crecido un 5,5% con respecto al mismo periodo del año pasado.

SECTOR HOTELERO: Luis Martí | Presidente de la Confederación de Empresarios Turísticos de la Comunitat «El alojamiento ilegal sigue desbocado en la Comunitat»

«Como punto positivo, es cierto que ha habido más ocupación que el año pasado y es posible que batamos un récord de visitantes, hemos mejorado la rentabilidad y el mercado nacional se ha recuperado tímidamente», apunta Martí. Sin embargo, matiza «el problema del intrusismo sigue con crecimientos alarmantes, ya que gran parte de ese aumento en llegada de turistas ha ido a parar a establecimientos no reglados, un problema al que se ha intentado poner soluciones, pero que sigue desbocado, y además supone una competencia desleal a los que pagamos impuestos».

A nivel de rentabilidad, el presidente de la confederación señala que «estamos a un nivel de precios de 2008» y advierte que la Comunitat es, para los visitantes, una de las autonomías más baratas de España. Por ejemplo, destaca, el gasto medio del turista extranjero es de 92 euros en la región, frente a los 126 euros de la media nacional. «La Comunitat es donde más ha crecido el gasto total porque ha venido más gente, pero ¿dónde ha ido a parar?», se pregunta, para subrayar que «uno de cada cuatro turistas que viene se aloja en establecimientos no reglados». «Eso es algo que hay que mirar», resume. Con las cifras actuales, añade, «deberíamos batir un récord en la creación de puestos de trabajo, y eso no está ocurriendo». Martí también resalta que «la estacionalidad sigue siendo un problema en algunas zonas» y que gran parte de los nuevos visitantes «son turistas prestados» por la situación geopolítica de otros destinos competidores. «Veremos que hacemos en 2018», advierte. En este contexto, insiste en la oposición frontal del sector a la tasa turística que baraja implantar la Generalitat.

Nuria Montes | Secretaria general de la Asociación Empresarial Hotelera de Benidorm y la Costa Blanca (Hosbec) «No ha sido el boom que todos vaticinaban»

«La valoración, en general, es buena, pero no ha sido el boom que todos vaticinaban. Aunque ha aumentado el número de visitantes, el alojamiento no ha colgado el cartel de completo por la presión de los establecimientos no reglados», resume Montes, para añadir que «a nivel económico se han mejorado los ratios, de tarifas e ingresos medios por habitación, pero estas cifras se consiguen a cargo del turismo internacional, porque la estancia de españoles en alojamiento reglado ha caído alrededor de un 7%». La secretaria general también pone el acento en que la inestabilidad de los competidores ha beneficiado a la Comunitat: «Turquía, Egipto y Túnez prácticamente han estado cerrados para los touroperadores» y destaca las buenas conexiones del aeropuerto de Alicante, que facilitan el aumento de visitantes extranjeros. «Si hay vuelo directo, es fundamental», resume Montes.

Como ejemplo, la portavoz pone a Benidorm, que representa el 50% de todo el turismo de la Comunitat. «A nivel pernoctaciones hemos tenido una cifra similar o algo inferior a la de años anteriores, aumentó ligeramente de enero a junio, pero disminuyó de julio a octubre. En esta ciudad, la oferta no reglada es tan brutal que prácticamente dobla a la legal, que asciende a unas 70.000 camas». Además, más de la mitad de las pernoctaciones han sido de turistas internacionales.

Turistas en el centro de Valencia. / Irene Marsilla

APARTAMENTOS: José Benavent | Presidente de la Asociación Empresarial de Apartamentos Turísticos (Apartval) «Hemos aumentado un 10% con respecto al año pasado»

En Valencia «ha sido un año muy bueno a todos los efectos y hemos superado la ocupación del pasado ejercicio entorno a un 10%», resume Benavent, quien resalta que «incluso el mes de noviembre ha sido muy bueno porque han acompañado las temperaturas». El presidente de Apartval destaca el impacto de los grandes eventos, como el gran premio de Moto GP de la Comunitat, que se disputa en Cheste, o el maratón de Valencia y la internacionalización de los visitantes, así como tendencia a la desestacionalización. «Se están batiendo récords», recuerda.

Asimismo, Benavent destaca que el precio por pernoctación también ha aumentado y que el incremento de visitantes es tanto nacional como internacional. «España se está posicionando ya en el ámbito de los apartamentos turísticos y el visitante confía en las valoraciones a la hora de reservar, además suponen un complemento para los hoteles», añade. Por último, también destaca la implicación de las administraciones a la hora de combatir el alojamiento no reglado. «La implicación ha sido clave en la regulación de los apartamentos irregulares, se han hecho muchas inspecciones y campañas de sensibilización».

HOSTELERÍA: José Palacios | Presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios de Restaurantes «Seguimos a la cola de España en gasto turístico»

«Ha aumentado la llegada de gente, pero a costa de precios muy asequibles. Casi nos convertimos en refugio del turismo con menos poder adquisitivo. Seguimos a la cola del gasto turístico en España», advierte el portavoz de los restaurantes. Así, explica que «llevamos muchos años trabajando sin recuperar rentabilidad» y ejemplifica: «aumenta el número de clientes, contratas a más personal, el gasto no supera las expectativas y no hay aumento de precio, por lo que se lastra la rentabilidad del negocio». En este sentido, resume, «no es cuestión de que venga más gente, sino del tipo de gente que viene». También critica la competencia desleal del alojamiento no reglado, lo que relaciona con el «poco poder adquisitivo del turista», por lo que reclama a la Administración «que trabaje para cambiar el tipo de turismo».

GENERALITAT: Francesc Colomer | Secretario autonómico de Turismo «Estamos volcados en el crecimiento cualitativo»

Para Colomer 2017 «está siendo sin duda un muy buen año para el turismo de la Comunitat en su conjunto, como lo corroboran los resultados de los todos los indicadores oficiales de coyuntura turística», aunque, a su juicio, «más que estar volcados en el crecimiento cuantitativo, siendo por descontado importante, lo estamos en provocar el crecimiento cualitativo». Así, apunta que el objetivo es «favorecer la generación de dinámicas que acompasen la llegada de más turistas con una adecuada redistribución de sus efectos positivos sobre la economía y la sociedad de acogida a través del fomento del turismo sostenible y responsable, del turismo integral e inclusivo y de la aplicación de los principios del Código Ético Mundial del Turismo a nuestras empresas y destinos turísticos. Asimismo, quiere atribuir estos buenos resultados al esfuerzo y trabajo del sector turístico de la Comunitat y recuerda que «hemos iniciado un camino correcto hacia la desestacionalización y la captación de nuevos mercados que pueden suponer un incremento del gasto», bajo el paraguas de la desestacionalización.