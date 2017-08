230 colegios ignoran aún si darán clases tanto en valenciano como en castellano Manifestación contra el decreto del Consell organizada el pasado marzo en Valencia. / Jesús Signes El TSJ avala el mantenimiento de la doble línea pero Educación no se ha pronunciado tras recurrir el auto JOAQUÍN BATISTA Valencia Lunes, 28 agosto 2017, 20:03

El curso escolar comenzará en 15 días y los centros todavía no saben qué proyecto lingüístico podrán aplicar ante el embrollo judicial que rodea al modelo del Consell, aprobado en febrero. El decreto que lo regula quedó suspendido provisionalmente en mayo tras el recurso de la Diputación de Alicante, la medida cautelar fue ratificada a finales de junio y un mes después el tribunal advirtió de que las decisiones adoptadas por la conselleria para cumplirla no fueron las adecuadas, instándole a suspenderlo y a volver al decreto de 2012 para evitar un vacío legal hasta que se dicte sentencia. Más allá del mandato, no hay instrucciones ni directrices oficiales de la administración sobre cómo volver a este sistema.

La incertidumbre tiene diferentes grados de intensidad. Hay escuelas que con el nuevo decreto mantuvieron un proyecto muy parecido al de años anteriores, y por tanto poco cambiará en cuanto a organización de las clases y lenguas vehiculares sea cual sea el desenlace final. Eso sí, fueron los menos a tenor de los datos que ofreció el Consell, que decían que el 70% de los colegios había avanzado, esto es, aumentado la presencia del valenciano y también del inglés, que van de la mano.

Pero las mayores dudas se dan entre los 235 colegios, según la información manejada por Educación, que hasta el pasado curso ofrecían más de un programa lingüístico, esto es, la posibilidad de que una o varias líneas se basaran en el valenciano como lengua principal de enseñanza (Ppev) y otra (u otras) lo hiciera con el castellano (Ppec). Esta opción desapareció con el nuevo modelo, que obliga a aplicar un único nivel para «evitar cualquier tipo de segregación del alumnado», ateniendo a la literalidad del decreto suspendido. Esto supuso que los colegios con doble opción eligieron de cara a septiembre un único modelo para todos sus estudiantes de los cursos y etapas adaptadas al decreto.

Por ejemplo, si el consejo escolar de un cole con doble programa dio el visto bueno al nivel Avanzado propuesto por el claustro en Infantil -ha sido el mayoritario en la red valenciana-, implicaba que en los tres cursos, en las aulas de tres, cuatro y cinco años, los grupos que se formaban con un Ppec se adaptarían al nuevo nivel. Es decir, las horas lectivas se iban a vehicular en valenciano, la lengua base de esta modalidad, y no en castellano.

En estos casos la carga de trabajo interno en el centro en cuanto a organización de horarios docentes, cambios de lenguas en los ámbitos de enseñanza y del material didáctico utilizado es mayor que en otros casos, pues es seguro que alguna línea varía completamente con el nuevo nivel elegido. Si además el centro optó por extenderlo a Primaria, una posibilidad que daba el decreto y a la que se acogieron más de doscientos centros, la tarea aumenta.

La pelota está ahora en el tejado de la conselleria, que debe informar sobre cómo se aplica la suspensión cautelar de cara al inicio del curso que supone la vuelta al decreto de 2012, con sus modelos lingüísticos distintos y con la doble línea activa. Nada se sabe sobre si Educación contempla este escenario o ha esbozado algún plan para aplicarlo pese a que es una posibilidad real desde mayo, cuando llegó la cautelar.

Todo apunta a que se quiere agotar el último cartucho: la resolución del recurso presentado in extremis para que se acepte su manera de aplicar la suspensión, que consistió en no desarrollar el decreto y que ya rechazó el TSJ. Alegan, por ejemplo, que la medida no puede ser retroactiva y anular lo implantado antes del auto. Es decir, se intenta mantener gran parte del modelo, como los nuevos niveles. Habrá que ver si hay tiempo para un pronunciamiento antes del inicio del ejercicio.

La versión de Oltra

Además, la vicepresidenta del Consell Mónica Oltra insistió ayer, en declaraciones recogidas por Europa Press, que el curso empezará «con toda la normalidad» y que se va a respetar la elección que hicieron las familias «y en las condiciones en que eligieron». También insistió en que las decisiones afectan sólo a los niños y niñas de tres años, «una minoría de la población escolar», si bien el decreto amplía los cursos afectados a todo Infantil.

La primera idea choca con el mandato judicial -cautelarmente no vale el nuevo modelo, con el que se eligió centro en la última admisión-, aunque tiene una doble lectura. En aulas de cuatro y cinco años, al adaptarlas al decreto, es posible que haya cambiado la lengua vehicular respecto a la elegida por las familias en sus respectivos procesos de admisión, sobre todo si había doble línea. Cabe preguntarse si en estos casos también se tendrá en cuenta la preferencia expresada por los padres.