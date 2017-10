Dos de cada cinco mujeres maltratadas que acuden a un Centro 24H no denuncia La red autonómica de instalaciones para atender a víctimas de violencia de género recibe seis casos al día D. G. Lunes, 30 octubre 2017, 00:56

valencia. Dos de cada cinco mujeres víctimas de violencia de género que se acercaron a la red autonómica de Centros Mujer 24H durante los nueve primeros meses del año no interpusieron una denuncia contra su agresor, según la información proporcionada ayer por la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas.

En concreto, entre enero y septiembre de este año, este servicio atendió, por primera vez, a 1.650 mujeres (de media, seis al día), junto a las 1.263 mujeres que llevaban seguimiento de años anteriores y 295 casos más en los que se han retomado los expedientes que se habían abierto con anterioridad, apuntaron.

Durante los nueve primeros meses de 2017, el 59% de mujeres atendidas se enfrentaron a su agresor y lo denunciaron (el 41% restante no), «pero lamentablemente no ocurre lo mismo con el entorno cercano a estas mujeres, que en lo que va de año no han denunciado más que en 113 ocasiones situaciones de violencia machista», indicaron desde Igualdad.

La problemática más frecuente detectada en estos centros este año ha sido la del maltrato físico y psíquico, con 1.128 casos de mujeres, mientras que la segunda fue el maltrato psíquico con 462 mujeres.

Respecto a las problemáticas relacionadas con violencia sexual, se atendieron un total de 41 mujeres, lo que representa el 3,8% de los casos. Por agresión sexual acudieron a los centros 17 mujeres; por abusos sexuales, 27; y por acoso sexual laboral, nueve. También se atendió a siete mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual.

Mujer española de entre 31 y 40 años con hijos, con estudios secundarios y dependiente económicamente de otras personas es el perfil medio de la mujer atendida en los Centros Mujer 24H por violencia de género. Respecto a la nacionalidad de las mujeres, el 74,7% son españolas y el 25,3% extranjeras.

La conselleria también dispone de un servicio de atención telefónica gratuita (900 58 08 88).