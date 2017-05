La DGT valora implantar la tasa cero para automovilistas jóvenes y profesionales

El director general de Tráfico, Gregorio Serrano, admitió ayer la posibilidad de modificar a la baja la tasa de alcoholemia e incluso implantar la tasa cero «al menos para conductores jóvenes y profesionales». El responsable de la DGT expuso que en muchos países «la tasa es cero, no se puede beber absolutamente nada y el conductor no tiene dudas de si con media cerveza da positivo o no». Actualmente, la de conductores noveles y profesionales es de 0,15 miligramos por litro en aire espirado y de 0,25 para conductores en general.

Serrano realizó estas declaraciones tras el anuncio de Tráfico de fijar un mayor control sobre conductores reincidentes en alcohol o drogas con la retirada del carné hasta que un médico acredite la desintoxicación. Recordó que, además, Interior trabaja en la reforma de la Ley de Tráfico y Seguridad Vial.

El director de la DGT resaltó la importancia de consensuar con todos los grupos políticos las reformas para evitar que su vigencia se limite «a dos o tres años al albur de cambios parlamentarios». Y reiteró el compromiso del Gobierno de que aquellos que circulan ebrios sientan «el aliento de la sociedad en el cogote». Para Serrano, el reincidente en alcohol o drogas «no es que no domine el código de circulación», sino que «está alcoholizado o es drogadicto y no se le puede tratar como a quien no lleva el cinturón o excede la velocidad».

Asociaciones de víctimas dudan de la efectividad de las medidas anunciadas por la DGT y proponen alternativas más férreas, como retirar el coche a los reincidentes además del carné o endurecer penas. Quien mejor lo expresa es la valenciana Ana Novella, presidenta de Stop Accidentes: «Sin carné, conducen. Les da igual tenerlo o no». El ejemplo más claro es la presunta causante del accidente de Oliva con tres ciclistas muertos. No le importó tener el permiso retirado para ponerse al volante de su Ford Mondeo en estado ebrio tras consumir cocaína. Al menos, Novella espera que el plan de la DGT sirva «de advertencia».

Para Francisco Canes, presidente de la Asociación Dia, la retirada del carné a los reincidentes tiene «efectividad cero». Es una medida «urgente de cara a la galería». A su juicio, «no hay ninguna fuerza legal que obligue a alguien a someterse a un examen» de valoración psicofísica. Le parece más razonable retirar el vehículo a los infractores de este tipo porque es «la herramienta del delito».

Asociaciones como Automovilistas Europeos Asociados (AEA) o Real Club Automóvil de España (RACE) dan un paso más y proponen que todos los vehículos nuevos incorporen el dispositivo 'Alcolock, un sistema que incorpora un test y no permite arrancar el coche si el conductor supera la tasa permitida de alcoholemia.