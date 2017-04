El juez archiva la investigación a Vicente Soriano por no pagar a Juan Soler

El juez ha decidido archivar la investigación abierta a Vicente Soriano por ocultar su patrimonio con la intención de no pagar el dinero que adeuda al expresidente del Valencia CF Juan Soler por la adquisición de las acciones del club. Las pesquisas se abrieron por una denuncia de la familia Soler a finales de 2015 después de que el empresario se negara a saldar el millonario acuerdo. Dos sentencias de la Audiencia, ratificada una por el Tribunal Supremo, dan la razón al constructor y condenan a Soriano a pagar unos 65 millones de euros (intereses incluidos) por aquel frustrado traspaso.

No obstante, la vía penal no ha dado resultado. El titular del juzgado de Instrucción 3 de Valencia ha dado carpetazo al asunto al entender que no existen «indicios de la perpetración del delito o de hechos con relevancia penal». Sostiene el juez que prácticamente la única prueba de cargo es el testimonio de un detective privado «basado esencialmente en suposiciones» y que no aporta nada a la causa.

El sobreseimiento de las actuaciones cuenta con el informe favorable del fiscal, quien tampoco aprecia una actuación delictiva. La representación legal de Soler, en cambio, mantuvo que la investigación debía seguir y pidió la citación de dos testigos que, al parecer, no fueron localizados. La decisión ha sido recurrida a la Audiencia, aunque fuentes judiciales auguran escasas posibilidades de que la causa se reabra.

El informe del detective se realizó a petición de Soler cuando trataba de vender la deuda con Soriano a otros inversores. El constructor estaba dispuesto a renunciar a parte de esos 69 millones a cambio de traspasar ese derecho de cobro a terceras personas, quienes ya reclamarían a Soriano el pago del importe. Estas negociaciones nunca fructificaron porque los interesados pedían a Soler una quita muy elevada a cambio de comprar la deuda.

El dossier del investigador recogía la existencia de cuentas de Soriano en el extranjero. El informe, encargado en 2010 pero con datos hasta 2012, concluía que Soriano disponía de varios millones de euros en cuentas de Panamá y Suiza, así como una cantidad similar en fondos de inversión. Además, hablaba de la creación de todo un entramado societario para proteger sus bienes. Una estrategia para descapitalizarse -hipotecar numerosos terrenos en la Comunitat- y poner las propiedades a nombre de sociedades.

Nada de esto ha quedado acreditado. En cambio, el juicio que se celebrará en unos meses es el intento de secuestro a Soriano por parte de Soler y otros acusados. La Fiscalía pide nueve meses de prisión para el que fuera presidente del club. Mantiene que él y el resto de procesados planearon raptar a la víctima para exigirle el pago de la deuda. Un confidente policial, condenado por numerosos delitos, alertó a la Policía, que frustró el supuesto plan con la detención de los participantes.