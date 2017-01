«Sin agua, sin comida, sin información… Quería llorar»

Miguel Verdeguer, de 43 años y vecino de Llíria, es uno de los conductores que ya descansa tras pasar una noche de miedo e incertidumbre en la A-3. "Estaba sin agua, sin comida, sin información… Tenía ganas de llorar", describe. En su caso, trataba de llegar a Llíria desde Cuenca al volante de su camión cuando acabó en medio de la gran masa de coches y nieve. "Eran las 17.50 horas y me quedé atrapado a ocho kilómetros de Buñol. Tenía calefacción, pero aun así he pasado frío y lo peor era la falta de noticias de lo que estaba sucediendo y de cuándo podríamos salir de allí".

Según ha descrito a LAS PROVINCIAS, "había gente que apagaba sus coches porque se quedaba sin gasolina". Cuando la necesidad apretaba, "la gente salía a orinar y comentaba la situación o hacía preguntas sobre información". Para él, el infierno de frío e incertidumbre tuvo su punto de esperanza sobre las tres de la madrugada, "cuando hemos empezado a movernos a bajo ritmo".

La Guardia Civil desvió su vehículo y otros por uno de los cariles en sentido hacia Madrid. Así pudo regresar a su hogar tras la preocupación de colegas y familiares. "Ahora necesito dormir", ha asegurado.

«Estaba atrapado más de 12 horas y se me acababa el gasoil»

Roberto es otro de los cientos de conductores valencianos que se quedaron atrapados en la A-3 en sentido Valencia. Llegaba desde Ciudad Real con su camión. "Yo tuve que parar hacia las 5 de la tarde, entre Siete Aguas y Buñol, a unos 44 km de Valencia. No había mucha nieve, pero esta noche ha llegado a dos palmos de altura", relata.

Los dos carriles en sentido hacia Madrid sí estaban abiertos porque sí había pasado un quitanieves. "Sobre las 5.45 h de la mañana nos han abierto la mediana y hemos bajado por el otro sentido unos 15 km o así. Había una cola enorme de coches. He estado atrapado más de 12 horas sin comida ni casi información y se me acababa el gasoil", explicaba, ya desde su casa, en la mañana de este viernes.

«He estado 15 horas atrapado en una trampa»

La A3 comienza esta mañana a volver a la normalidad con la apertura del sentido hacia Valencia, pero con casi 5 km de conductores atrapados aún en dirección a Madrid. José Vicente Colomer lleva aún la indignación y el cansancio en el cuerpo. "He estado 15 horas atrapado en una trampa. Al principio no nos traían ni comida ni mantas. La información era cero, no sabíamos que pasaba. Luego ya han acudido la UME, la Guardia Civil y la Cruz Roja y nos han auxiliado"

En las estaciones de servicio previas a Buñol aún hay decenas de camioneros esperando. Miguel apura un cigarro mientras se cobija de la lluvia debajo la tapa del motor de su camión. "Llevo aquí desde las 12. Vengo de Ibiza y me tirado nueve horas en el mar. Tengo que llegar a La Coruña. Ya me tiro en carretera todo el fin de semana", lamenta mientras mira la cola de camiones aparcados en una gasolinera de Godelleta.

Coches de la Guardia Civil surgen constantemente la A3. Agentes de Tráfico y del Grupo Rural de Seguridad se han pasado toda la noche a pico y pala junto a las quitanieves para abrir la carretera. Los afectados conservan aún la comida que les entregó la UME. "Ración individual de combate", se lee en las bolsas de verde militar. En el parque de bomberos de Chiva, el capitán López coordina la labor entre blindados y vehículos militares de rescate. "Ha sido una noche dura"

«La noche ha sido horrible. Mido 1,85 metros y para dormir te lo imaginas, me duele todo»

Ángel Granado, otro de los bloqueados durante la noche, que fue desviado a un área de servicio explica: «Veníamos de Ciudad Real en la furgoneta de reparto. Al llegar a Motilla empezó a nevar fuerte. La furgoneta iba de lado a lado. Llevamos más de 15 horas y nadie nos ha informado de la situación. Esto es un caos. Menos mal que nos han parado en el área de servicio y ahí tenemos gasolina y podemos comer. La noche ha sido horrible. Mido 1,85 metros y para dormir te lo imaginas, me duele todo. Ahora (11.35 de la mañana) nos han dicho que tenemo que coger la A-31 para poder llegar a Valencia»