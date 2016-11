Atrapada en una carretera inundada en Puerto de Sagunto y subida en el techo de su BMW de color rojo, la imagen de Zary Frías, de 44 años, se ha difundido de forma masiva en las últimas horas en las redes sociales y grupos de WhatsApp a través de noticias y memes (montajes multimedia) sobre su peculiar salvamento. La conductora protagonista de miles de comentarios, fotos y vídeos del rescate, a hombros de un bombero, se defiende con la misma entereza y jovialidad que mostró en los momentos de angustia. «Hay que tener sentido del humor hasta en las desgracias», afirmó Zary con perspicacia y firmeza.

Pero la mujer de nacionalidad española, aunque nacida en Cuba, vivió el lunes al mediodía instantes de gran tensión y nerviosismo. «Estaba aturdida y angustiada porque el agua cubría el coche», explicó con el rostro cariacontecido. «La gente gritaba y me puse un poco nerviosa. Unos decían que saliera y otros que me quedara en el coche. Al final esperé a los bomberos porque no había corriente, y estaba más segura en lo alto del coche», añadió la mujer.

Zary manifestó también su agradecimiento a los tres bomberos que se metieron en el agua para rescatarla. «No sabíamos si había fango y podía haber resbalado. La verdad es que no sabes cómo actuar cuando te ocurre algo así», señaló. «También me daba miedo por si metía la pierna en algún entrante y me quedaba enganchada», agrega la mujer.

Respecto a la velocidad a la que circulaba con su BMW cuando intentó atravesar el badén inundado, Zary aseguró que era escasa y reiteró su indignación por la falta de vallas y señales que debían indicar que la carretera CV-309 estaba cortada. «Cuando me di cuenta ya era demasiado tarde. Intenté dar marcha atrás pero el coche se paró», relató.

«Yo pude salir por la ventanilla. Si hubiera sido una persona mayor o un niño no sé qué habría pasado. Igual que yo se quedaron otros cuatro coches atrapados en el mismo sitio», añadió con indignación. La conductora criticó también al Ayuntamiento de Sagunto por no haber limpiado, con antelación a las lluvias, la depresión en la superficie de la carretera CV-309, donde se acumuló gran cantidad de hojas y tierra arrastrada por la tormenta. «El agua no tragaba. Allí me han dicho que hay una estación de bombeo para evitar que se inunde ese tramo, pero no funcionó», afirmó Zary.

El alcalde de Sagunto, Francesc Fernández, manifestó que la carretera estaba cortada a la altura de la rotonda de Ferrodisa porque en la madrugada ya se había quedado atrapado un coche en el mismo punto, pero un vehículo todoterreno derribó la valla y Zary y otros conductores intentaron atravesar el badén. «Lamentamos mucho lo que sucedió, pero el Ayuntamiento no tiene la culpa», aseveró Fernández. «La carretera es de la Diputación y la estación de bombeo funcionó, pero cuando cae tanta agua no da abasto», precisó el alcalde.

El incidente se produjo sobre las 14.20 horas del lunes, cuando varios vehículos que circulaban en sentido hacia Valencia intentaron cruzar el badén. Tras quedar atrapada en el enorme charco de agua, Zary permaneció una media hora en su coche, la mayor parte del tiempo sobre el techo. La mujer llamó por teléfono a su marido para contarle su angustiosa situación.

Un equipo de bomberos del parque de Sagunto se desplazó al lugar para rescatar a la mujer, que no sufrió ningún daño. El texto de la señalización de peligro de badén inundable en la carretera donde ocurrieron los hechos está escrito solo en valenciano, según la DGT, por lo que no cumple el biligüismo que exige la Ley de Tráfico.