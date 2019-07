Murthy: «Siempre bien por Singapur» La cúpula del Valencia regresa de la cumbre con Peter Lim y ya se encuentra con el equipo en Crans-Montana JUAN CARLOS VILLENA Valencia Sábado, 20 julio 2019, 13:28

La expedición de Singapur ha llegado al cuartel general del Valencia en Crans-Montana, el Gran Hotel du Golf, a las 12.30 horas, unos minutos después de que la plantilla regresara de la suave sesión de estiramientos que ha realizado previa al partido de esta tarde frente al Mónaco, el primero de la pretemporada. Marcelino García Toral ya está al frente del equipo con lo que su primer contacto con sus jugadores en Suiza será en la comida. «Siempre bien por Singapur», ha sido la única frase que ha pronunciado Anil Murthy a la llegada al hotel, mientras que Mateo Alemany iba fijándose en todos los detalles de la logística del hotel, como la gran carpa situada en el parking que está sirviendo de Media Center para los periodistas.

El presidente, el director general y el entrenador acabaron contentos de la cumbre de Singapur, donde se consensuaron la líneas maestras del final del mercado de fichajes, desde el intento para fichar a Rafinha, la decisión inalterable de ceder a Kang In Lee, la complicación del regreso de Otamendi por motivos económicos o la cautela con la situación de Rodrigo, que sigue en el mercado y por el que no está descartado que venga alguna oferta importante que supere a la del Nápoles. El Valencia realizará como mínimo dos fichajes, un central y un mediocentro, y no se descartan más incorporaciones en función de las salidad.