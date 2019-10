La Liga anuncia el adiós de Javier Gómez y Alemany podría ser su sustituto Javier Gómez El expresidente del Valencia abandonará su actual puesto a final de año por motivos personales LOURDES MARTÍ Jueves, 10 octubre 2019, 10:42

Javier Gómez dejará de ser director general corporativo de la Liga a final de temporada. Así lo ha confirmado el organismo presidido por Javier Tebas en un comunicado en el que añade que será a final de año y por motivos personales «para buscar nuevas oportunidades profesionales».

El expresidente del Valencia llegó a la Liga en 2012 y el favorito para sustituirle es Mateo Alemany. El director general del club blanquinegro tiene contrato hasta junio del próximo año. Su intención cuando surgió la crisis a raíz del despido de Marcelino García Toral era viajar a Singapur para resolver su contrato cara a cara con Peter Lim. Sin embargo, el máximo accionista del Valencia no hizo caso a su petición por lo que el balear decidió que iba a reincorporarse a su puesto de trabajo hasta que se produjese una reunión para salir del club de Mestalla. Ayer, Alemany afirmó a este periódico que no tenía conocimiento alguno sobre la marcha de Gómez ni su posible sustituto.

En un comunicado, Tebas ha tildado de «inmejorable» el papel del exmandatario valenciano que una vez abandone su puesto en la Liga trabajará con la agencia que lleva al capitán Dani Parejo. «Será recordado, además de por sus múltiples labores, como el padre del Control Económico. No podríamos entender la salud de los clubes de la Liga sin el increíble trabajo que ha realizado desde el primer día que pisó esta casa. Los empleados de la Liga, los clubes y todos los que forman parte de esta industria le estaremos eternamente agradecidos por su contribución», afirmó el presidente de la Liga.

Por su parte, el propio Javier Gómez ha emitido declaraciones: «La Liga es una de las mayores aventuras de mi vida y me siento muy orgulloso de haber formado parte de este proyecto. Ahora se ha presentado una oportunidad laboral que a nivel personal y profesional no puedo dejar pasar. Me siento profundamente agradecido a Javier Tebas por la invitación que me brindó hace más de siete años, a los compañeros de La Liga por su apoyo y trabajo diario, y a los clubes por su colaboración en todo este tiempo».