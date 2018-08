Guedes centra toda la atención Batshuayi trata de buscar la mejor posición de disparo ante Godín. / jesús signes Wass, Piccini, Gameiro, Diakhaby y Batshuayi debutan de manera discreta con la camiseta del Valencia, Cheryshev se queda en el banquillo Alemany admite que el club no puede cometer excesos y dice que hay alternativas JUAN CARLOS VALLDECABRES Martes, 21 agosto 2018, 00:19

valencia. Todo el optimismo que trató de inyectar Marcelino el sábado cuando se le preguntó por la situación de Gonçalo Guedes, tuvo ayer su contrapunto. Fue el director general del club, Mateo Alemany, el que suavizó por decirlo de alguna manera el discurso y aunque desde hace mucho tiempo la situación es la que es y todo el valencianismo sabe que la cosa está encaminada pero no del todo clara, es la primera vez que un responsable de la entidad admite que el Valencia busca alternativas por si falla la llegada del portugués. Cuestión, dicho sea de paso, bastante lógica porque en fútbol todo puede cambiar en apenas un minuto y lo que es evidente es que Marcelino necesita reforzar la banda.

Aunque Guedes, no estuvo en Mestalla, el portugués volvió a ser centro de atención. Entre el público, porque muchos de los comentarios y diálogos de los aficionados van en el sentido de si llegará y cuándo; y en el palco vip, porque no se tienen todavía novedades con fundamento. La obligación de atender a las televisiones de pago hizo que Mateo Alemany pasara por los micrófonos de Bein Sports y la pregunta sobre el internacional luso fue obligada. «Su deseo es estar en el Valencia. Es un jugador muy importante para nosotros, muy querido por todos los compañeros. La dificultad es el equipo al que pertenece y la calidad que tiene. Su precio es elevado y tenemos que tratar de ser prudentes porque nuestra economía no es la ideal. Pero estamos en ello, trabajando, aunque también estamos preparados por si no viene Guedes», respondía el dirigente.

En ese sentido, a Marcelino se le cuestionó en la víspera de este partido su opinión por el sevillista Pablo Sarabia, jugador que en la capital andaluza apuntan en la órbita blanquinegra. El técnico, por cierto, calificó de buen jugador al atacante pero echó balones fuera respecto a sus posibilidades de cambiar el blanco sevillista por el blanco del centenario. Si es o no una alternativa habrá que esperar todavía unos días. La verdad es que el sevillista no ha cerrado todavía su renovación de contrato y con 25 años y una progresión más que interesante, su cláusula de rescisión llega a los 18 millones de euros, cifra bastante alejada de la operación que puede suponer la llegada de Guedes.

Si el PSG quiere sacar 70 millones por Guedes, desde luego el Valencia supera en poco la mitad de esas cantidades y como recordaba esta vez Alemany, la economía es la que es y no se puede entrar en desfases de enjundia. Que le pregunten a la directora financiera, Inma Ibáñez, cuál era su opinión hace unos pocos meses cuando algunas voces planteaban la posibilidad de que Guedes continuara en el Valencia. Lo descartó de manera rotunda.

Aún así, el Valencia ha hecho este verano una fuerte inversión. De hecho, todos los jugadores que han costado dinero (excepto Racic) tuvieron ayer la oportunidad de saltar al césped. Kondogbia lo hizo como titular, lo mismo que Wass -primera asistencia de gol- y un Piccini que por su físico y maneras recuerda a Barragán. La diferencia es que el andaluz en su etapa como valencianista, al menos llegaba a la línea de fondo y centraba -lo de dónde enviaba el balón ya era otra cosa-. Al italiano se le vio algo obtuso en algunos momentos del partido y sin saber muy bien qué es lo que tenía que hacer para, al menos, preocupar a Lemar e inquietar a Filipe Luis.

Se estrenaron después Diakhaby, Kevin Gameiro y Batshuayi. Todavía tienen que adoptar los automatismos que exige Marcelino para su equipo pero está claro que la afición tiene ganas de ver sobre todo a Gameiro pisando el área rival. Cheryshev, que ha vuelto de nuevo como cedido, se quedó en el banquillo y con las ganas.