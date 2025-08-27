Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Interior de la estación de metro de la línea 5 y 7. GVA

Las líneas 1, 5, y 7 de metro volverán a abrir al completo la semana que viene tras el cierre de estaciones en verano

Las obras de rehabilitación y renovación del túnel, que concluirán el 31 de agosto, permiten circular de nuevo en Ayora y Marítim y entre Masies y Bétera

Nacho Ortega

Nacho Ortega

Valencia

Miércoles, 27 de agosto 2025, 11:40

Durante más de dos meses los usuarios de las líneas 1, 5 y 7 de Metrovalencia han visto cómo varias estaciones estaban cerradas. A partir del lunes 1 de septiembre se reestablecerá el tráfico ferroviario entre las estaciones de Aragó y Marítim (líneas 5 y 7) y se recuperarán las circulaciones entre Masies y Bétera, de la Línea 1, «también en obras en la actualidad», según ha anunciado el conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus.

Las actuaciones en las Líneas 5 y 7, que empezaron el 27 de junio, han consistido en la rehabilitación y renovación de los elementos de la infraestructura y superestructura del tramo del túnel. «En estos dos meses se ha actuado en las paredes laterales, ya que presentaban graves desperfectos, que ha sido necesario sanear y reparar», ha explicado el conseller, que ha recordado que las obras tenían un presupuesto de 3,6 millones de euros.

Aragó ha permanecido abierta y la estación de Marítim ha mantenido el servicio de su conexión tranviaria con la Líneas 6 y 8, que permiten acceder a la fachada marítima de la ciudad de València. Metrovalencia ha promocionado como itinerario alternativo para los viajeros con a las playas de la ciudad el uso de las líneas tranviarias 4 y 6, con conexión con las líneas de metro 3 y 9 en Benimaclet y 1 y 2 en Empalme.

Línea 1 de Masies a Bétera

Por otro lado, los trabajos en la A-7 para mejorar la funcionalidad y la seguridad vial de un tramo de la autovía próximo a la red de Metrovalencia que realiza el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana también han implicado el corte del servicio ferroviario entre las estaciones de Masies y Bétera, que también ha afectado a Horta Vella, de la Línea 1 (Bétera-Castelló).

Mientras se ejecutaban las obras del Ministerio, también del 27 de junio al 31 de agosto, se dispuso de un servicio alternativo de autobús para garantizar los desplazamientos entre Bétera, Horta Vella y Masies que se ha convertido en principio y final de la Línea 1 de Metrovalencia.

