Pere Fuset defiende ante la jueza la legalidad de su actuación en la Concejalía de Cultura Festiva de Valencia Pere Fuset llega a la Ciudad de la Justicia de Valencia a declarar. / Juanjo Monzó El fiscal aprecia indicios de prevaricación por el fraccionamiento de contratos A. RALLO Valencia Miércoles, 3 julio 2019, 11:31

Pere Fuset ha terminado ya su declaración ante la titular del juzgado de Instrucción 2 de Valencia, que investiga el fraccionamiento de contratos en Expojove y otros eventos de la concejalía, como la cabalgata de Reyes. El edil y exresponsable de Cultura Festiva ha defendido la legalidad de su actuación al frente del departamento y que todos los contratos contaban con la supervisión del interventor.

El fiscal, que presentó un informe en el que apreciaba indicios de prevaricación, no ha acudido a la comparecencia. Fuentes del ministerio público explicaron que tenía ya con anterioridad otro señalamiento y no se le avisó con suficiente antelación. En cualquier caso, lo habitual es que los fiscales no acudan a las declaraciones en instrucción salvo asuntos de Anticorrupción. El concejal ha lamentado la utilización de la Justicia con fines políticos. La denuncia partió del asesor del PP, Luis Salom.