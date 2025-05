La Federación de Hostelería pide un plan de ocio para Valencia e implantar el alcalde de noche

Juan Sanchis Valencia Jueves, 22 de mayo 2025, 10:30 Comenta Compartir

Desde Hostelería Valencia y la Asociación de Ocio Valencia Nightlife, integrada en la Federación de Hostelería de Valencia y que representa al sector del ocio, han planteado este jueves la necesidad de adoptar nuevas formas de afrontar la problemática de la contaminación acústica en la ciudad de Valencia, a través de medidas de prevención y concienciación.

Asimismo, consideran que es un buen momento para abordar la modificación de la ordenanza de contaminación acústica. En este sentido, desde la Federación Empresarial de Hostelería de Valencia se están reivindicando desde hace tiempo, diferentes medidas como, entre otras ha elaboración de un plan general del ocio de la ciudad que permita tener un mapa de las zonas de ocio de la ciudad para obtener un diagnóstico de la situación acústica de cada una de ellas y poder afrontar sus particularidades de forma precisa y con medidas concretas en función de su incidencia en cada zona desde todos sus ámbitos (social, legal, educativo, etc.)

Otros modelos para superar la ZAS como la figura del 'Alcalde de Noche', que han implantado en otras ciudades europeas, para que sea un instrumento de mediación y solución de incidencias en zonas de ocio o situaciones concretas de relevancia.

Este puede ser un buen momento para poder articular y coordinar estas medidas, así como abordar la revisión de la ordenanza de contaminación acústica de la ciudad. En un momento como el actual en el que se está poniendo en marcha en la ciudad el proyecto Valencia Music City, que pretende fomentar el componente musical de la ciudad, queremos reiterar y trasladar nuevamente al Ayuntamiento de Valencia nuestra voluntad y colaboración para poder trabajar conjuntamente para poder abordar estas propuestas, que permitan compaginar el normal funcionamiento y ejercicio de las actividades de ocio, con el derecho al descanso de los vecinos de la ciudad.

Por otro lado, la federación se refiere a la sentencia del pasado viernes referente a la ZAS de la Plaza del Cedro, en la que Hostelería Valencia también fue parte y recurrente de la sentencia de instancia que establecía la obligación del Ayuntamiento de iniciar el procedimiento para la declaración de ZAS, manifestamos nuestras satisfacción porque el Tribunal Superior ha atendido nuestro motivo de que no se podía adoptar esta declaración ya que las mediciones en que se basaba no eran representativas de la zona delimitada como ZAS, al haber sido obtenidas con un único medidor y que, por tanto, no podrían considerarse representativas de los niveles de ruido que se daban en el ámbito urbano delimitado para la declaración de ZAS.

Estos pronunciamientos judiciales no hacen más que mostrar la insuficiencia del modelo ZAS que, desde la federación, consideramos que se encuentra superado y más, si tenemos en cuenta que la primera declaración se produjo a finales de los noventa y no se ha podido revertir.