Los ciclistas podrán ir en sentido contrario al tráfico en algunas calles Ciclistas en la rotonda de El Saler. / irene marsilla El texto permitirá que las bicicletas vayan en contradirección en vías de un carril por sentido y en ciclocalles ÁLEX SERRANO VALENCIA. Martes, 2 octubre 2018, 00:36

Finalmente, las bicicletas sí podrán ir en contradirección en Valencia. Así lo recogerá la nueva ordenanza de movilidad, presentada ayer. El concejal de Movilidad, Giuseppe Grezzi, accede así a una de las peticiones de Valencia en Bici, organización de la que formaba parte antes de salir elegido concejal, que también reclamaba, entre otras cuestiones, que las bicicletas se pudieran saltar los semáforos en rojo para girar a la derecha como se hace en otras ciudades.

Según informó ayer Europa Press, las bicis podrán circular «en ambos sentidos en las calles residenciales, zonas 30 y zonas de coexistencia de usuarios, así como en las de limitación 30 si existe una señalización expresa autorizándolo» Esta forma de circular por Valencia ya se ha puesto en marcha en Campanar, de manera piloto, con buenos resultados, según fuentes de la concejalía de Movilidad Sostenible.

El PP ya había advertido ayer de que la medida se incluiría en la ordenanza, pero el concejal Grezzi no había querido concretar si estaría o no en el texto tras ser preguntado en rueda de prensa. Se limitó a decir que se estaba estudiando, «por eso lo que presentamos es el borrador, no la ordenanza». La DGT ya había abierto la puerta a esta opción: en 2011, la reforma del código de circulación ya dejaba en manos de los ayuntamientos la decisión de autorizar o no este tipo de circulación, siempre en las calles que los consistorios consideraran y con la normativa necesaria.

Las bicis no tendrán que ir obligatoriamente por el vial reservado: podrán hacerlo por la calzada

Grezzi confirmó que está medida se pondrá en marcha. Pero no es la única novedad respecto a la circulación de las bicicletas por la ciudad. Tal como indicó ayer el concejal en la rueda de prensa, la nueva ordenanza prevé que las bicicletas, además, no tengan que circular obligatoriamente por los carriles bici. Hasta el momento, el artículo 36 de la ordenanza de circulación del Ayuntamiento de Valencia indica que las bicicletas han de circular «por las vías y carriles señalizados y habilitados al efecto». El mismo artículo señala que, en ausencia total o parcial de carriles o vías señalizadas, circularán «por la calzada, en el sentido de la circulación permitido por la señalización existente y por los carriles más próximos a las aceras, pudiendo ocupar la parte central de estos».

Sin embargo, la nueva ordenanza elimina esta norma, algo que el concejal Grezzi adelantó en un encuentro con simpatizantes de Compromís en Benimaclet en febrero de 2017. Entonces dijo que el artículo era demasiado restrictivo. «Ahora mismo la ordenanza sí que obliga a ir por el carril bici», comentó el concejal, antes de añadir que la normativa «cambiará este año porque no puede ser que te obligue» a circular por los carriles bici. Para explicar su posición, el edil de Compromís puso un ejemplo: «Imagínate que vas por el carril bici y luego tienes que cambiar porque tienes que entrar a una calle. Haces un pequeño tramo (por la calzada) y cualquier agente de policía, como la ordenanza dice, te podría multar». «Pero es que además no tiene sentido porque si la bicicleta es considerada un vehículo tiene que tener permiso para ir bajo determinadas reglas por donde quiera», insistió Grezzi.

Las bicicletas, eso sí, seguirán sin poder ir por las aceras. Sí lo podrán hacer por zonas peatonales, como indica la ordenanza de 2010, que insiste en que sólo se puede hacer en calles y plazas donde no esté indicado expresamente que no pueden circular. En la práctica, tal como ha podido comprobar este diario, eso quiere decir que las bicis circulan por zonas peatonales manteniendo los tres metros de paso franco a su alrededor y, en ocasiones, por las aceras, lo que motiva las quejas de comerciantes y vecinos que critican la permisividad con que se trata a los ciclistas urbanos en Valencia.