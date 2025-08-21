Colas de jóvenes para comprar y consumir marihuana en un club de Valencia que debía estar cerrado El Ayuntamiento clausuró el local por incumplir la normativa, pero los dueños abrieron una nueva puerta y la Policía Local detuvo al encargado por un delito contra la salud pública

Javier Martínez Valencia Jueves, 21 de agosto 2025, 13:43 Compartir

La Policía Local de Valencia ha detenido a un encargado del Club Social Veintiuno, que debía estar cerrado por resolución administrativa municipal, por vender marihuana a jóvenes que no son socios y permitir el consumo de esta droga dentro de local clausurado en la avenida de Blasco Ibáñez.

Dos policías locales comprobaron el miércoles que un grupo de jóvenes formaba cola para entrar en el club cannábico por una nueva puerta y salían poco después. Tras una breve espera en la calle, los agentes identificaron a dos chicos y estos manifestaron que acababan de comprar dos gramos de marihuana cada uno, y que no eran socios del local, por lo que los policías los denunciaron por tenencia de sustancias prohibidas en la vía pública.

Poco después salió del local otra persona, que también fue identificada, y al sospechar que podrían estar cometiendo un delito contra la salud pública dentro del club, los agentes municipales pidieron apoyo a otros compañeros y avisaron a la Policía Nacional.

El último individuo identificado llevaba las llaves del local, por lo que los policías le pidieron permiso para entrar en el club, y se incautaron de 1.758 gramos de marihuana, 203 gramos de hachís y 28 porros, así como una bolsa de CBD (cannabidiol) con nueve gramos. Ante estas evidencias de delito, los agentes arrestaron al encargado del local por un delito contra la salud pública y los trasladaron a la comisaría de la Policía Nacional.

La Policía Local ya desmanteló este club de cannabis en diciembre de 2024 por permitir el consumo de droga a jóvenes que no son socios del establecimiento. Además, el local debía estar cerrado al haber ordenado el Ayuntamiento el cese de su actividad.

La actuación policial tuvo lugar el 23 de diciembre de 2024 en la avenida de Blasco Ibáñez, cuando dos agentes se percataron de que el Club Social Veintiuno estaba abierto al público a pesar de que el Ayuntamiento había notificado al propietario el cese de actividad por incumplir la normativa.

Los policías llamaron al timbre y abrió la puerta un joven, que dijo ser un colaborador del establecimiento y dejó entrar a los agentes. Este responsable del local llamó por teléfono a un socio del club de cannabis para informarle de la intervención policial, y colaboró con los agentes durante la inspección.

Los policías identificaron a siete jóvenes, con edades comprendidas entre los 19 y 26 años, que estaban consumiendo drogas dentro del local en el número 126 de la avenida de Blasco Ibáñez, y uno de ellos manifestó de forma espontánea que había podido acceder al club privado tras pagar 10 euros. El chico explicó a los agentes que no le habían pedido ningún carné ni número de socio como requisito para poder entrar, y que la única condición que le pusieron fue que abonara el dinero en efectivo.