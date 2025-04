El Cupón Diario de la ONCE deja 1.480.000 euros en una comarca donde nació un famoso escritor y otras ocho localidades

D. Merino Jueves, 24 de abril 2025, 10:05 Comenta Compartir

La ONCE ha vuelto a demostrar que es sinónimo de éxito una semana más. Buena muestra de ello la dan rifas como el Sueldazo, el Eurojackpot o el Cuponazo que en cada ocasión que tienen dejan grandes sumas de dinero por la geografía nacional. Otro sospechoso habitual de entregar importantes fortunas es el Cupón Diario que precisamente ha cumplido con esta premisa en los últimos días.

Precisamente el sorteo del Cupón Diario de este 22 de abril ha repartido 1.410.000 euros entre cinco provincias de Andalucía, en 27 cupones premiados, uno de ellos con los 500.000 euros del premio mayor, y 26 cupones más agraciados con 35.000 euros cada uno.

La localidad de Gilena situada en la comarca de la sierra sur sevillana, lugar donde han nacido famosos escritores como Antonio Machado, Francisco de Quevedo o Gustavo Adolfo Bécquer, ha recibido 815.000 euros en 10 cupones premiados, uno de ellos con los 500.000 euros del premio mayor, y nueve cupones más premiados con 35.000 euros cada uno.

El responsable de repartir tal fortuna ha sido Juan Jesús Rodríguez, vendedor de la ONCE desde 2023: «Ni me lo creo vamos». «Me he quedado sin palabras (...) Me ha cambiado la vida por todo, estoy super contento, estoy agradecido al trabajo que tengo porque mi situación nunca ha sido fácil» ha reconocido al borde de la emoción.

Su padre falleció antes de comenzar su empleo y hoy cree que le ha ayudado a dar la suerte a sus vecinos. «Sabía que me iba a dar esa oportunidad, siempre he tenido mucha fe, he creído, y sabía que algún día iba a pasar esto, mi pueblo se lo merece, espero que haya sido a personas que lo necesiten» concluye.

Otros 350.000 euros han ido a parar a Jamilena (Jaén). La suerte la ha dado Luis Rodríguez desde su punto de venta en la Plaza de la Constitución de la localidad. Rodríguez es vendedor de la ONCE desde 2015, y ha llevado la suerte «a todo el que ha querido» desde su puesto en la plaza del pueblo. Para Luis este premio es «inmensamente especial» porque lo ha dado en el pueblo «donde todos somos como una familia, es prácticamente como si nos hubiese tocado a todos» admite emocionado. «Sé que está bien repartido porque mis clientes son gente trabajadora» dice el vendedor.

La noticia ha corrido como la pólvora en el pueblo, y confiesa que esta mañana se asustó al coger el teléfono «todavía estoy temblando, es una emoción muy fuerte, que comparten hasta la gente que no le ha tocado». El clima de fiesta ha invadido la localidad y Luis bromea con que «le da miedo no poder llegar al puesto» en la plaza. Visiblemente emocionado, afirma que «está seguro de que va a ayudar a solucionar muchos problemas» y que está «muy feliz de traer suerte e ilusión al pueblo con el premio».

La provincia de Córdoba ha sido afortunada con 175.000 euros, en cinco cupones premiados. Tres de ellos vendidos por Francisco Javier Millán en Villa del Río, desde su punto de venta en la Calle Picasso de la localidad cordobesa. Los otros dos se vendieron en las localidades de El Carpio y Pedro Abad, respectivamente. Millán es vendedor de la ONCE desde 2006, y ha llevado la suerte «a gente humilde que le compra todos los días» en el pueblo. No es la primera vez que Francisco trae la suerte a Villa del Río: el pasado mayo ya repartió más de un millón de euros con El Sueldazo.

«Parece que estoy en racha, habrá que aprovechar» ha comentado entre risas. Millán ha confesado que al enterarse, «no pudo esperar para compartir su alegría» y publicó en Facebook la noticia. «Estoy muy orgulloso de a quién le ha tocado, son clientes de siempre, gente trabajadora a la que le ayuda y le supone un alivio», ha comentado. Francisco ha admitido que sus clientes de Villa del Río son «una parte muy importante de su día a día», aunque bromea al respecto «ahora me van a decir que por qué no les vendí ese número a todos». «Repartir suerte de esta manera es un orgullo inmenso, siento que estoy ayudando a las personas», ha finalizado.

Además, el cupón, dedicado a Murcia como Capital Española de la Economía Social 2025, ha dejado 70.000 euros adicionales en El Puerto de Santa María (Cádiz), Coín (Málaga), Cataluña y Madrid, donde Alberto Pires Calderón ha repartido suerte desde su estand de la Avenida Felipe II, número 7.

Estos son los números premiados en el sorteo del Cupón Diario de la ONCE del martes 22 de abril:

- 89351

- Serie: 035

- Reintegro: 8 y 1

Cabe recordar que el Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie, y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además: 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros), y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.