«Saludos de WhatsApp»: el último timo que busca quedarse con todos tus datos del móvil La OCU ha alertado sobre la última modalidad de 'phising' a través del smartphone LAS PROVINCIAS Valencia Jueves, 5 septiembre 2019, 01:59

Suena el móvil y aparece una notificación en pantalla: «Saludos de WhatsAp». Un mensaje nada llamativo ni extraño, que podría pasar por un aviso completamente normal en cualquier smartphone actual. Pero la realidad es bien distinta y pinchar en él podría causarte la filtración de tus datos personales.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha advertido de este nuevo caso de 'phising', especialmente peligroso por su credibilidad. Al pinchar en la notificación, le solicitarán una verificación del número de teléfono a través de un enlace, que dirige directo a una estafa para conseguir todos los datos del usuario: contactos, conversaciones y cualquier tipo de información en el terminal.

La clave en esta estafa es su apariencia, ya que el SMS que el usuario recibe está configurado de manera muy similar al que manda WhatsApp cuando se configura la aplicación en un nuevo terminal. Pero si no se identifica a tiempo la notificación engañosa y se entra al mensaje, esta es la forma de solucionarlo:

¿Cómo solucionar el 'phising' del «Saludos de WhatsAp»?

Si has entrado en la notificación, en la pantalla de tu terminal aparecerá la siguiente información cuando abras WhatsApp: «Tu número ya no está registrado en este teléfono. Esto probablemente se debe a que registraste tu número de teléfono en WhatsApp en un teléfono diferente».

Para solucionar el engaño, hay que pinchar en la opción de «verificar» que aparece bajo el mensaje para recuperar la aplicación en el teléfono, tras lo que se recibirá de nuevo una notificación, esta vez verídica y fiable. Llegados a este punto, lo más seguro es introducir a mano el código de verificación en lugar de seguir ningún enlace.

¿Cómo evitar recibir un 'phising' de WhatsApp?

1. No caer en ninguna notificación en la que aparezcan códigos de verificación si no lo has solicitado y no pinchar en ningún enlace.

2. Introducir todos los códigos de manera manual, especialmente si se cambia de terminal y se quiere instalar WhatsApp en el dispositivo.

3. Activar la verificación en dos pasos de WhatsApp, para que sea necesario introducir un código de seis dígitos que solo el usuario conoce. No se debe confundir con la opción de desbloqueo por huella dactilar, ya que cuando se configura la aplicación en un nuevo teléfono sólo se pide un PIN.