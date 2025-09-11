Las motos eléctricas vintage más sorprendentes llegan a la Marina de Valencia de mano de Velca

Suplementos Jueves, 11 de septiembre 2025, 01:28 Compartir

En un mercado cada vez más abierto a la electrificación, Velca ha logrado diferenciarse como una marca española centrada exclusivamente en scooters y motocicletas eléctricas para uso urbano. Una propuesta que se podrá ver en ECOMOV del 26 al 28 de septiembre y que no busca competir por potencia o sofisticación tecnológica, sino ofrecer una gama coherente, práctica y con identidad propia, donde destacan el diseño clásico, la carga doméstica mediante baterías extraíbles, y una política de precios razonable que permite acceder a la movilidad eléctrica sin complicaciones.

El catálogo de Velca se articula en torno a tres pilares: ciclomotores urbanos (45 km/h), scooters equivalentes a 125 cc, y motocicletas eléctricas aptas para el día a día. Toda una oferta que contará con una destacada representación en La Marina con unidades en exposición y para pruebas dinámicas para todos los asistentes a esta feria.

El escalón de e acceso a la gama Velca lo conforma su serie de ciclomotores con el Bora y el Calima, dos opciones urbanas de hasta 150 km de autonomía y un precio de lo más asequible. Entre los scooters el fabricante español cuenta con el Tramontana S, un modelo de orientación vintage y el One, un GTde altas prestaciones que se ha convertido en todo un referente del mercado por prestaciones, eficiencia y versatilidad para el día a día.

Ya en el apartado de las motocicletas, Velca dispone de modelos totalmente innovadores. Por un lado la disruptiva Vortex, la primera y única opción custom de mercado de las '125', con una estética de lo más original y atractiva. Un modelo al que acompaña este año la Nude bajo una configuración naked de corte deportivo de gran eficiencia y comportamiento dinámico.

Ultraviolette llega a España

Ampliar Velca Ultraviolette

La presencia de Vela se verá completada con la de la nueva gama Ultraviolette, una firma de origen indio propiedad del mismo grupo al que pertenece la firma española. Este fabricante llega al mercado con las F77 Mach 2 Recon y F77 SuperStreet Recon, dos motocicletas eléctricas que llevan el ADN de la industria aeronáutica y combinan diseño aerodinámico e innovación tecnológica.

Equipadas con una batería de 10,3 kWh, ofrecen hasta 231 km de autonomía y una aceleración de 0 a 60 km/h en apenas 2,8 segundos, con picos de potencia de 30 kW y una velocidad máxima de 144 km/h.

Ambas disponen de tres modos de conducción –Glide, Combat y Ballistic–, un control de tracción de 4 niveles, frenada regenerativa con 10 niveles configurables, Dynamic Stability Control (UV D.S.C) y sistema de ayuda en pendiente (Hill Hold). Todo ello respaldado por un sistema ABS de canal simple o doble, y complementado con pantalla TFT de 5», conectividad avanzada.