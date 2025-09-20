Integrarse en Agroturia Grupo Vall Companys: estabilidad para el ganadero de Valencia

Suplementos Sábado, 20 de septiembre 2025, 00:21 Compartir

En Valencia, cada vez más ganaderos encuentran en la integración con el Grupo Vall Companys un modelo que combina tradición y modernidad. Seguridad económica, respaldo técnico y digitalización son las claves que están cambiando la vida de familias ganaderas en la región. Tres historias reales muestran cómo este sistema de integración no solo garantiza explotaciones más eficientes y sostenibles, sino que también asegura un futuro para el campo valenciano reduciendo los riesgos y aportando más estabilidad.

Un modelo que apuesta por las personas

Valencia, con una tradición ganadera profundamente arraigada, vive una nueva etapa gracias al modelo de integración ganadera con Agroturia - Grupo Vall Companys como principal referente. La fórmula es clara: una colaboración equilibrada entre la empresa y los ganaderos locales. La compañía aporta piensos, apoyo veterinario, formación y tecnología, mientras que las familias ponen su experiencia y cuidando de los animales.

Con Agroturia como su empresa integradora en el Levante, Grupo Vall Companys impulsa explotaciones más modernas y rentables. Este acompañamiento no solo reduce la incertidumbre de los mercados, sino que también favorece el relevo generacional y asegura que la ganadería siga siendo una opción de vida en las zonas rurales de Valencia. Todo en un contexto donde el consumidor final reclama proteína cárnica. Sin granja no hay mesa. O más bien; gracias a las granjas hay alimentos en las mesas de los valencianos.

Tres historias de éxito

Dani Merino (Utiel, Valencia): crecer con el grupo desde la juventud

Dani comenzó en la ganadería a los 16 años en una explotación familiar. Hoy, tras 11 años integrado en el grupo, asegura que su trabajo se ha transformado por completo: «El trabajo antes era más básico. Con la formación, la tecnología y los protocolos del grupo, todo es más organizado y eficiente.»

Gracias al respaldo técnico y veterinario, Dani ha modernizado su explotación y mejorado el manejo de las madres, con una seguridad que le permite centrarse en lo que más le apasiona: el cuidado de los animales.

«Trabajar con un grupo grande me da tranquilidad y seguridad»

Óscar García Barrera (Les Useres, Castellón): tradición familiar y modernización constante

La familia de Óscar gestiona García Crosanto S.L., una empresa con más de 35 años integrada en Vall Companys. Sus explotaciones producen lechones y engordan pollos y cerdos con un alto nivel de tecnificación.

«Trabajar con el grupo te da tranquilidad y seguridad. Ante cualquier situación, siempre están listos para ayudar.»

Óscar subraya la importancia de incorporar mejoras constantes: «Hoy una granja sin tecnología no se entiende. Además, contar con explotaciones modernas facilita el relevo generacional y mejora la imagen del sector.»

«La mejora tiene que ser constante en cada sección de la granja»

Andrea Gonzalo (Pinet, Valencia): profesionalización y digitalización en avícola y porcino

Andrea lleva más de 15 años en el sector, vinculada desde siempre al grupo a través de Agroturia. Junto a su familia, gestiona explotaciones avícolas y porcinas que han evolucionado hacia un modelo totalmente digital.

«Hoy controlamos ventilación, temperatura y alimentación desde el ordenador. Incluso los consumos y tratamientos están digitalizados.»

Para Andrea, lo esencial es el respaldo: «Nunca estás sola. Cuentas con veterinarios, técnicos y especialistas que marcan la diferencia.» Además, destaca la tranquilidad que supone formar parte de un grupo con experiencia.

«Si un ganadero duda en integrarse, le diría que no lo piense: aquí encuentras estabilidad, apoyo y futuro«

Un modelo de presente y futuro

Las experiencias de Dani, Óscar y Andrea reflejan cómo el modelo de integración está transformando la ganadería en Valencia. La profesionalización, el uso de tecnología avanzada y el acompañamiento constante garantizan que las explotaciones sean sostenibles y rentables.

La integración en el Grupo Vall Companys no es solo una fórmula empresarial: es una apuesta real por el desarrollo rural y por mantener vivo el campo valenciano.